Rubén Uría, segundo técnico del Valencia CF, lamentó la "falta de acierto en el área contraria", pero asegura que fueron "merecedores de la victoria" frente al Celta de Vigo. A su vez confesó que "el vestuario está triste". Esta es la rueda de prensa posterior al partido:

Tras el partido

"El vestuario está triste, acabamos de jugar un partido con el que estaban motivados, lo dieron todo para ganar. El empate nos deja tristes, pero mañana vamos a entrenar de nuevo, toca preparar el siguiente partido, seguir compitiendo como lo hicimos hoy. Por esta línea los resultados llegarán"

¿Qué sensación se le queda después de empatar un partido que el equipo tenía prácticamente ganado?

A mí de tristeza por no haber ganado pero absolutamente tranquilo por lo expuesto por el equipo, la ambición y compromiso que ha tenido el equipo. Ha generado lo suficiente para haber ganado. Sé que las victorias van a llegar en cualquier momento. Por desgracia hoy no ha llegado aunque hemos sido merecedores.

¿Le preocupa el cambio de cara que ha habido después del descanso?

No lo veo tanto. Creo que el equipo ha estado sólido. Recuerdo una ocasión del Celta más el gol. Hoy en primera es difícil ganar. Hemos generado lo suficiente en la segunda parte como para haber ganado. Es un juego y no tuvimos acierto para cerrar el partido. Con un centro el Celta nos ocasionó el empate.

¿Qué mensaje manda al vestuario después de empatar?

El mensaje al vestuario no es de urgencia es de trabajar como lo estamos haciendo, de generar como hemos generado hoy, de estar unidos y de ser un familiar. Seguir trabajando, no nos queda otra. Hoy en día cuesta ganar. Hemos generado lo suficiente para conseguir la victoria, entiendo que es un juego y no tuvimos acierto para cerrar el partido. El Celta consiguió el empate con un centro lateral.

¿La principal diferencia con respecto al inicio de temporada pasada es el acierto de los delanteros?

Tienen rachas, aciertos... Pero hemos generado lo suficiente para haber marcado, hemos llegado con suficientes jugadores para marcar y quizá nos falte algo de efectividad. La temporada pasada también nos costó y cuando abrimos la lata todos marcaron y acabaron la primera vuelta con un montón de goles.

¿Qué le pasaba a Rodrigo que estaba un poco irascible al final del partido?

Es un jugador caliente y ganador, tenemos que reforzar a los delanteros, cuando hablamos de efectividad no es una crítica, lo más difícil es meter goles.

¿Teme que el mensaje del cuerpo técnico no cale en el equipo si no llegan las victorias?

Tenemos tanto talento y tan buenos futbolistas que ellos nos piden más trabajo e insisitir en lo que hacíamos. Estamos en ello de nuevo. Solo nos queda insistir y trabajar con nuestros jugadores. Tenemos una plantilla tan buena que estamos relativamente tranquilos porque las victorias van a llegar.

Otro gol más encajado de un centro lateral.

Es un muy buen centro lateral, se anticipa a nuestro defensor y consigue gol.

Al final del partido ha habido pitos. ¿Los entiende?

La afición se manifiesta como cree conveniente, no nos debe molestar, nos debe servir para trabajar más, para conseguir seguir realizando un juego vistoso para que la grada no pite. En el partido no percibí nada, el público estaba más volcado en nuestro juego que en pitos... Imagino que estarían frustrados por el resultado final.

¿Les ha sorprendido el nivel de Coquelin después de su reaparición?

Es un futbolista con muchas tablas, con una personalidad muy grande, viene de una lesión pero tiene un bagaje detrás y una ilusión por hacer algo importante en el Valencia CF y yo no lo voy a descubrir ahora pero va a ser importante para el equipo.

¿Cómo valora la actuación de Carlos Soler en el centro del campo?

Está creciendo como futbolista, a nivel físico... Con su talento y su fútbol puede jugar donde le pidamos, creemos en ciertos partidos que se ajusta más para jugar por fuera y en otros para jugar por dentro, ha jugado ahí estos partidos y lo ha hecho bien.

¿En qué punto se encuentra el equipo físicamente?

Creo que está como debe estar a estas alturas de temporada, estamos en un proceso de seguir creciendo, está bien, no está mal. Hemos tenido problemas de lesiones pero estamos bien, anímicamente durante los partidos podemos tener algún bajón pero no creo que sea por un tema físico. El equipo entrena bien, descansa, se cuida y está a muerte con esta causa.

¿Ha podido hablar con Marcelino?

Marce ha bajado y ha animado a los chicos, ellos son los que más lo sufren y han visto que se les ha escapado un partido que tenían ganado. Les ha animado, les ha reforzado en cuanto a grupo y les ha dicho lo que os acabo de decir, que las victorias van a llegar.