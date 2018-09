Lo que el VAR no vio en Mestalla

El VAR tuvo una aceptable acogida durante el pasado Mundial de Rusia pero su estreno en LaLiga viene rodeado de mucha polémica cuando apenas se han disputado seis jornadas de competición. Hay serias dudas acerca del momento en que el videoarbitraje entra en acción durante un partido, incluso de su método para trazar la línea en las acciones de fuera de juego.

Una muestra más es esta imagen captada por SUPER en el partido entre el Valencia CF y el Celta de Vigo. Sucedió rebasado el minuto 55 de partido y tras una ocasión en la que Rodrigo Moreno está a punto de marcar. El balón se pasea por la línea de gol y, cuando el delantero del Valencia Michy Batshuayi corre para intentar hacerse con él, irrumpe el central del Celta Gustavo Cabral para derribarlo de manera intencionada y sin disputa por el balón por medio.

Los gestos de ambos jugadores no tienen desperdicio y no dejan lugar a dudas. La mirada y el gesto con el brazo del jugador del Celta evidencian que su intención es golpear al jugador del Valencia, que lo ve venir y trata de protegerse sin éxito antes de ser golpeado y caer derribado. Nada que no pudo ver el árbitro De Burgos Bengoetxea o que pudieron repasar a su gusto los encargados del VAR a través de varios monitores. Pero nada.

Es solo una de las tres caídas en el área del Celta en que los jugadores del Valencia CF reclamaron la atención del árbitro y la afición pidió la revisión a través del VAR.