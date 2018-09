Para creer hay que ganar

El remodelado estadio de Anoeta se presenta como la séptima oportunidad para el Valencia CF de estrenar el casillero de victorias en esta Liga 2018/19. Mientras el entorno valencianista se debate entre las mejoras experimentadas en los últimos dos partidos y la cruda realidad que ofrece la clasificación, el equipo de Marcelino viajó a Donostia con los niveles de urgencia en sus topes. Décimo sexto. El único equipo de la competición que, a estas alturas, no sabe todavía lo que es ganar necesita el sustento de sumar tres puntos de cuajo, sino podría empezar a perder de vista a sus rivales directos más peligrosos, Atlético de Madrid y Sevilla, que hace ya un par de semanas que arrancaron los motores. Asimismo, justo antes de pasar página hacia el libro de la Champions, la cita vasca debería servir para deshacer esa atmósfera de tristeza que ha generado un Valencia con sólo cinco de los 18 puntos disputados desde que todo empezó a mediados de agosto.

Desde el club de Mestalla se ha realizado un esfuerzo estratégico por que en este arranque la comprensión del aficionado domine sobre la exigencia. Frente al Celta, el juego blanquinegro dio más razones para el optimismo que para el pesimismo, pero la ley del fútbol obliga a ganar por encima de cualquier tipo de sensaciones, buenas o malas. Las cuatro primeras plazas, las más codiciadas, no esperan a nadie. La victoria en Gipuzkoa es la continuación lógica –y natural– a la solidez vista en Vila-real y a la fluidez con la pelota de los 45 primeros minutos del miércoles pasado. Tres puntos básicos en la tarea, no menos importante, de reforzar la moral del seguidor valencianista, que no esperaba un inicio tan pobre en la campaña del Centenario.

Después del empate en casa con el Celta de Vigo (1-1), la Liga prosigue con las visitas a San Sebastián y Old Trafford y el Valencia-Barça del próximo 7 de octubre antes de un nuevo parón por los partidos de selecciones. Sin embargo, más allá de las dudas y la presión del calendario, Marcelino volverá este mediodía a dar muestras de plena confianza en la plantilla, en cuya confección el entrenador ha tenido una participación directa. Gayà, Piccini y Garay se quedaron en casa. El central argentino por descanso y los dos primeros por cuestiones médicas, una sobrecarga en el caso del valenciano y malestar en el del italiano. En el horizonte de los tres defensas titulares aparece ya el trascendental envite de Liga de Campeones contra el Manchester United del martes. La defensa cambiará totalmente su fisionomía con la aparición en el once de Vezo, Gabriel Paulista, Diakhaby y el debutante Toni Lato. Las rotaciones acapararán la comidilla durante esta mañana previa al partido.

De mediocampo hacia delante, el míster asturiano también dosificará los esfuerzos, recuperando el doble pivote que la temporada anterior se ganó el cartel de titular: Kondogbia-Parejo. El capitán tendrá una nueva ocasión para desquitarse de su irregular comienzo liderando la producción futbolística del Valencia, mucho menos fluida hasta la primera parte del envite contra el Celta –precisamente, sin el '10'– que con su batuta durante buena el curso 17/18. En los ataques residirá uno de los atractivos del encuentro. El duelo Willian José-Batshuayi. El belga, cedido por el Chelsea, apunta a la titularidad tras estrenarse como goleador y facilitar las conexiones con Guedes y Rodrigo al primer toque. Enfrente, el brasileño que tanto gusta a Marcelino y que volvió entre semana de una lesión para marcar el empate final ante el Rayo en Donostia (2-2).

Willian forma un ataque temible con el veloz Oyarzabal en una Real que tampoco escapa a las dudas, incapaz de cerrar partidos en los que se adelanta. Uno de ellos el del Barça, que sufrió mucho para imponerse en un campo siempre difícil. En busca de fiabilidad Moyà puede sentar este sábado a Gerónimo Rulli.