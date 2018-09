Fichajes: El Valencia CF está muy pendiente de Willian José

"Willian José es su máximo referente en ataque". Con estas palabras, casi de pasada, se refiría ayer Marcelino al delantero brasileño de la Real Sociedad, un futbolista al que conoce muy bien. No entró en detalles pero la realidad es que el asturiano no le quita ojo al '9' que hoy amenaza las probabilidades de éxito de su equipo en Anoeta. En el Valencia CF están muy pendientes de Willian José. Y no solo por lo que pueda ocurrir en el partido en Donosti, que también. El pasado verano, aunque no hubo negociación por Rodrigo con el Real Madrid, en el club estaban con la mosca detrás de la oreja por si finalmente llegaba una oferta irrechazable. Perder a un futbolista capital en los últimos días de mercado hubiera sido un golpe bajo y el Valencia CF, como reconoció Mateu Alemany, estaba "entre comillas preparado por si se daba esa situación". Para no quedar desarmados se activó el plan de emergencia y en ese contexto, por si había que pasar al ataque, se iniciaron las gestiones por Willian José. Fue Pablo Longoria quien descolgó el teléfono y contactó con el entorno del futbolista y con la Real.

La llamada del responsable del área técnica tenía una intención clara: sondear la situación del delantero, su predisposición a fichar por el Valencia CF y conocer a fondo los detalles de la operación, desde lo que costaría su hipotético fichaje hasta los pormenores del contrato del jugador. Los agentes de Willian José instaron al Valencia CF a hablar directamente con la Real en caso de que estuvieran interesados en iniciar una negociación para el traspaso. Los contactos estaban en marcha. Marcelino, eso sí, nunca llegó a hablar con el jugador. Si la operación no pasó a mayores es porque no se produjo la condición decisiva para su fichaje: la salida de Rodrigo. El interés del Valencia CF es cien por cien real aunque no llegara a cuajar. El brasileño solo tuvo dos ofertas durante el mercado, ambas de la Premier. Una del Fulham y otra del Newcastle de Benítez, ambas rechazadas por la Real, que se negó a abrirle la puerta a menos que llegaran una cantidad considerable. A principios del verano los actores del mercado preveían un baile de delanteros a escala internacional; un efecto dominó que iniciaría Cristiano Ronaldo y que afectaría a nombres como Griezmann, Lewandowski, Morata, Rodrigo, Icardi, Werner, Benzema o Higuaín y que incluía también a Willian pero finalmente, no se dio. Solo se movieron Cristiano e Higuaín.

Rodrigo se quedó en el Valencia CF y Willian José en la Real. Cada uno en su sitio. Sus cualidades, no obstante, gustan y mucho a Marcelino y a Longoria, que entonces no dudaron a la hora de atacar su perfil. El brasileño no es un jugador barato y es que a su edad, 26 años, no hay tantos delanteros con su capacidad, recorrido y experiencia. Cada año va a más. En cuatro años y medio su crecimiento en España ha sido exponencial y ya está en el punto de mira de clubes de primer nivel como la Roma, que pensó en él por si salía Dzeko. En las últimas tres temporadas, desde que dio el salto a Primera con la Real, ha marcado 47 goles. Sus números son cada vez mejores. Se maneja con las dos piernas, se desenvuelve con habilidad fuera del área y es un '9' fuerte y con pegada para marcar diferencias en el remate dentro del área. Una de sus especialidades –así ha marcado ya 13 goles en LaLiga– es marcar de cabeza, su objetivo es hacerse sitio en la selección absoluta de Brasil y jugar la Champions.



Tres goles en cuatro partidos

Su nombre comenzó a saltar en el radar de grandes secretarías técnicas de Europa después de proclamarse campeón del mundo Sub-20 en 2011. El encargado de traerlo a España fue Juni Calafat, scout internacional de plenísima confianza de Florentino Pérez, cuyo principal campo es el mercado brasileño. Cuando el Real Madrid incorporó a Casemiro, necesitaba un delantero para el Castilla. Calafat contactó con el representante del Willian José y cerraron la operación. Acertaron. Hoy, tras pasar por la UD Las Palmas o el Zaragoza, su papel es referencial en la Real. Es el primer lanzador de penaltis tras la retirada de Xabi Prieto y hace unos días, minutos después de reaparecer de una lesión, empataba con un cabezazo el encuentro con el Rayo Vallecano: lleva tres goles en cuatro partidos... Muy pendientes de Willian José.