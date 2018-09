La hora de Marcelino

Este sábado, en Anoeta, el Valencia CF tendrá todas sus variables disponibles para formar el centro del campo. Sin lesionados ni sancionados, sucede por primera vez en lo que va de temporada que Marcelino tiene tanto margen de maniobra para armar la sala de máquinas. Esa situación, en un contexto en el que la realidad del equipo obliga a buscar soluciones a la desesperada, cobra especial trascendencia. El Valencia CF flaquea por varios frentes –el lateral derecho, la probabilidad de acierto de los delanteros de cara a portería...– pero a nadie escapa que la lupa está puesta en el eje de la medular. El debate, con Parejo rindiendo muy por debajo de su mejor nivel, toma cuerpo y ahora la única circunstancia que puede definir, en cierto modo, el reparto de las piezas ante la Real Sociedad es la obligación de gestionar los recursos de forma óptima para afrontar con garantías los partidos ante Manchester United y Barça de la semana que viene y que marcarán la frontera con el siguiente parón. Es momento de poner toda la carne en el asador y Marcelino los tiene a todos disponibles. Deberá decidir entre Kondogbia, Parejo, Coquelin, Carlos Soler y Wass. Su elección –a lo largo de los tres próximos partidos– aclarará roles en un tramo de máxima necesidad y también el crédito del que dispone el capitán. Dani ha comenzado la temporada rayando mínimos históricos para un jugador al que el cuerpo técnico le atribuye un impacto tan grande –esa apuesta se adentra incluso en la confección de la plantilla, lo que hace indicar que, salvo sorpresa mayúscula, se le adivina todavía vigencia en Donosti– y debe reaccionar. La decisión la tiene el técnico.



¿Sentará Marcelino a Parejo o volverá al once tras perderse el partido contra el Celta? Es la principal duda en las horas previas a la visita a Anoeta. Su inicio de curso no está a la altura y en los últimos días ha colmatado un serial de imprecisiones con la expulsión ante el Villarreal y un penalti fallado contra la Juve, dos situaciones que le penalizan. «Sabe que tiene que dar más», analizaba tras empatar contra el Betis un Marcelino que sabe que sus puntales del curso pasado no carburan. El '10' no está... Pero se le espera. Mientras las dudas aumentan en el entorno, el asturiano está decidido a reforzarlo para recuperarlo, ha mantenido ya varias reuniones en privado con el jugador, tal como informó Deportes Cope Valencia, y en público su mensaje es firme. Así lo demostró en un par de ruedas de pensa que acabaron cogiendo color de tercer grado. Mientras no regala elogios a jugadores como Soler, por ejemplo, el míster se moja por Parejo. «Buscaremos que recupere su mejor nivel y si creemos que hay otro jugador que debe jugar pues lo haremos. Nosotros, con Dani a su mejor nivel somos mejor equipo», expresaba tras perder ante la Juventus.

El de Coslada ha jugado siempre de titular en LaLiga con Marcelino y si este curso se ha mantenido incólumne a los resultados –solo ha saltado del once tras ser expulsado en La Cerámica– es porque el técnico considera que el problema es colectivo pero debe dar un paso al frente. A juzgar por los precedentes y por cómo respira el staff técnico, todo apunta a que volverá al eje de la medular, probablemente junto a Kondogbia. Su importancia está clara. La incógnita es cuánto margen tendrá si no responde. La cosa se aprieta y hay que ganar. Coquelin, Soler y Wass cada día son alternativas más sólidas. El primero ha demostrado su capacidad y su energía en dos apariciones notable tras seis meses lesionado; el segundo está haciéndose a la responsabilidad de llevar el timón y el danés también hace méritos. Para dar con su última suplencia en LaLiga hay que remontarse al 6 de marzo de 2016, con Neville, ante el Atleti. ¿Por cuánto seguirá viva esta estadística?