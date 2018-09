Mendieta repite su gol increíble en la final de Copa de Sevilla

"He puesto la tele y había un partido, y Mendieta ha marcado un gol realmente increíble" dice la canción 'Un buen día' de Los Planetas. No especifica a qué gol de los muchos increíbles que marcó Mendieta, pero se da por hecho que se trata del que marcó ante el Atlético de Madrid en la final de Copa del Rey disputada en el Estadio de la Cartuja en Sevilla en 1999. Aquella final la ganó el Valencia CF de Ranieiri sin discusión por 3-0. El Piojo López marcó los otros dos goles. Dos golazos también realmente increíbles.



Pero muchos años después, Mendieta ha vuelto a hacer de las suyas. Esta vez en un un programa de televisión, concretamente en La Resistencia de Movistar +, que presenta David Broncano. Se trata de un 'Late night' que se emite desde un pequeño teatro y decidieron poner a prueba al ex jugador del Valencia CF.



Desde una esquina del plató, donde detrás de los espectadores, Broncano ha de lanzarle un balón a Mendieta hasta el escenario pasando por encima de los espectadores. En el escenario hay un improvisado portero dispuesto a evitar que Mendieta marque. A Broncano no le sale el pase a la primera, Mendieta se lo recrimina en clave de humor y el presentador le contesta "a Ilie no le pediste tanta mierda, no paraste el balón con la mano y le dijiste oye, pónmela bien". Finalmente a Broncano le sale un buen pase a la tercera, Mendieta controla el balón, repite aquel sombrero de ensueño y vuelve a marcar un gol "realmente increíble".