El momento de Lato

Ha llegado su hora. Toni Lato jugará en San Sebastián. El joven lateral izquierdo del Valencia tendrá su primera oportunidad en Anoeta. Marcelino García Toral le dará sus primeros minutos de la temporada después de dos meses relegado a la más absoluta suplencia. Su situación en la plantilla es inédita. El de la Pobla de Vallbona es el único jugador del equipo que todavía no ha disfrutado de ningún minuto en lo que va de curso. Ni en Liga ni en la Champions League. No ha jugado absolutamente nada. Este sábado contra la Real Sociedad entrará en escena por primera vez. En su momento y quiere aprovecharlo. Nadie tiene más ganas que él.

Lato no está teniendo un arranque de temporada fácil. Está a cero en las dos competiciones. Se quedó en el banquillo contra el Atlético de Madrid, Espanyol, Levante, Villarreal y Celta de Vigo y, lo más duro para el futbolista, se cayó de la lista de convocados frente al Betis y la Juventus de Turín. Le tocó ver desde el palco el ansiado de debut en Liga de Campeones en Mestalla. Ningún compañero está en su situación. Jaume Domènech, por ejemplo, fue premiado con el partido ante el Betis y Rúben Vezo fue la apuesta de Marcelino en Champions. Toni no ha entrado todavía en los planes del entrenador, pero ni ha perdido la ilusión ni ha bajado los brazos. Todo lo contrario. Su predisposición al trabajo es total y se esfuerza todos los días en silencio en la ciudad de Paterna para intentar rendir al mejor nivel el día que le toque. Ese partido ha llegado.

Marcelino tenía en su planificación inicial dar descanso a Gayà esta semana y echar mano por primera vez de Lato. No lo hizo contra el Celta, pero sí lo hará ante la Real Sociedad. Además, Gayà acabó el partido del miércoles con molestias musculares en el aductor y por ello no viaja a San Sebastián. Lato será el titular en el lateral izquierdo. Una oportunidad para el futbolista, pero también una responsabilidad teniendo en cuenta que arrastra mucho tiempo sin competir. Demasiado. Más de cuatro meses. Desde el pasado 12 mayo en la penúltima jornada de la temporada pasada ante el Girona sin nada ya en juego. Toni espera vencer a esa falta de ritmo de competición, ofrecer su mejor versión y, sobre todo, ayuda al equipo a ganar. Hambre de fútbol no le falta.

Su falta de protagonismo en el Valencia ya le ha pasado factura en la selección española Sub-21. El seleccionador Luis de la Fuente no le incluyó en la última lista, aunque lo conoce de las categorías inferiores de la Roja, sabe de su potencial y le espera con los brazos abiertos. Las puertas de Las Rozas se volverán a abrir para Lato en el momento que acumule minutos. Este sábado tendrá la primera oportunidad de hacerlo.