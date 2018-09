Rueda de prensa de Marcelino: anuncia cambios en el equipo

Marcelino García Toral no se esperaba este inicio de campeonato con el Valencia CF. Si alguien le hubiera dicho en verano que a estas alturas su equipo todavía no habría conseguido una sola victoria hubiera respondido "estás loco". Así lo ha expresado el técnico en la previa del partido ante la Real Sociedad y considera que sumar cinco empates en seis jornadas de LaLiga "no tiene una explicación lógica". El equipo, como dice el asturiano, ha dejado de ser "la verbena de la paloma" en defensa, ahora es más eficaz y produce más fútbol. Está preparado para ganar en Anoeta.



Estas son sus declaraciones:

¿Le gustó la pareja Soler-Coquelin en el centro del campo? ¿Tienen opción de jugar?

El partido del Celta me gustó todo el equipo, cuando me gusta todo el equipo es obvio que la pareja de pivotes tuvo una buena actuación. Consideramos que es innegociable la respuesta individual en beneficio del equipo. Es obvio que después de no llega a 72 horas y un futbolista que llevaba más de seis meses sin competir debemos dosificar sus esfuerzos porque si no incurrimos en riesgo de lesión. Haremos cambios, jugamos el miércoles a las diez y jugamos el sábado al mediodía. Habrá bastantes cambios.



Es el único equipo de Primera que no ha conseguido ganar un partido. ¿Están obligados a ganar?

La realidad así lo dice, la obligación siempre existe, independientemente que hayamos ganado o perdido... Nuestra mentalidad se dar el máximo para ganar cada partido.

¿De ánimo cómo esta el equipo?

Es indudable que no es cómodo cuando ves que, no solo en este partido, en otros varios, que el equipo hace merecimientos suficientes para ganar y no lo logra. En otra dinámica hubiéramos ganado y con una ventaja clara. El fútbol es así, solo a base de esfuerzo, perseverancia, llegaremos a la victoria. En el fútbol hay cosas inexplicables y vistos nuestros partidos no tiene una explicación lógica que hasta ahora no hayamos ganado. Es lógico que esta situación incomode. Es súper lógico. Confiamos en esta plantilla, creen en sí mismos porque tienen capacidad. Creo que saldremos de esta dinámica y lo haremos reforzados.

¿Para los que opinan que Soler es mejor mediocentro de Parejo qué argumentos utilizaría para rebatirles?

Cada uno podemos opinar independientemente lo que queramos oportuno, la única diferencia que tengo con vosotros es que analizo mucho datos, vemos el partido en directo, en panorámico y vemos lo que nos ofrecen los futbolistas en ese puesto. No me deja de extrañar que un futbolista que la pasada temporada fue uno de los más importantes del Valencia CF parezca como que de repente está en entredicho. Los entrenadores estamos para apoyar a los futbolistas en los buenos y en los regulares momentos, no creo que Dani esté en un mal momento. Tenemos que intentar optimizar el rendimiento de cada uno en función de su capacidad. Tenemos argumentos suficientes para pensar así pero respetamos cada opinión. Tendemos a veces a buscar un responsable individual, nosotros consideramos el equipo como algo innegociable, si no hay un funcionamiento mejor es porque el funcionamiento mejor no es el mejor. Solo llegaremos a ese funcionamiento individual desde el funcionamiento colectivo.

¿Puede llegar el momento de Lato?

Gayà no va convocado porque tiene problemas en un aductor y Piccini no va porque está enfermo. Tampoco va Garay por decisión técnica. El resto de jugadores disponibles son los que conforma la convocatoria, creo que con eso te contesto a tu pregunta.

No es el mejor rival la Real Sociedad porque no deja muchos espacios pero hace falta un 'clic' para desbloquear el acierto de los delanteros. La temporada pasada eso pasó ante el Málaga.

No me gusta hacer comparaciones, la temporada pasada el partido del Málaga coincidió en cuanto a fechas con el del miércoles pasado. Son dinámicas. En mi opinión hicimos más méritos para ganar al Celta que el año pasado y empatamos a uno. Lo importante es encarar el próximo partido, la Real es un equipo complicado en su campo, no ganó pero contra el Barça lo tuvo contra las cuerdas. En esta Liga no considero ningún partido fácil, lo vemos con otros equipos, el Madrid y el Barça también pierden. Nosotros perdemos muy poco pero la realidad es que no ganamos. No es lógico en una dinámica de seis partidos empatar cinco. Y si miramos el número de goles a favor en una temporada y otra es lógico que sumemos menos puntos que el curso pasado. Hace tres semanas éramos la verbena de la paloma, ahora la verbena ya no tiene paloma, tenemos cierta eficacia defensiva, el rival nos llega muy poco por no decir casi nada y arriba llegamos lo suficiente. Es el camino a seguir. Si somos capaces de repetir nuestra dinámica será ganadora.

¿El equipo da síntomas de mejoría, le preocupa o teme que si no llegan las victorias los rivales puedan conseguir una distancia que sea definitiva en la lucha por los objetivos?

No temo eso porque estamos en el inicio y porque sé que vamos a ganar. Nos podrá privar si de forma repentina y de forma continuada tenemos muchas lesiones dado el calendario que tenemos. Hemos tenido bastantes lesiones y de jugadores muy importantes, si no se repite esa circunstancia a lo largo de los próximos meses, no creo que estos equipos tengan una ventaja muy importante sobre nosotros. Eso es hablar a medio y largo plazo, ahora nuestra atención está en el próximo partido, no en Manchester. Sabemos que lo que nos va a otorgar el cambio de autoestima, confianza y seguridad va a ser la victoria ante la Real Sociedad.

A Rodrigo se le vio reticente a la hora de hacer el repliegue defensivo. ¿Ha hablado con él?

Yo solamente analizo desde dentro, no podría decirte. Si veo situaciones mejorables así se lo hago saber al equipo y al propio implicado. Es indudable que como equipo tuvimos un funcionamiento casi de sobresaliente. Hay cosas que hay que mejorarlas pero a nivel de organización y compromiso no puedo pedir más a los jugadores.

La Real, en cuatro de estas seis jornadas, se adelanta pero acaba perdiendo. ¿Cree que puede ser un factor influyente?

Prefiero que nos adelantemos nosotros que ellos porque tenemos más posibilidades de ganar. Son dinámicas. Tenemos que fijarnos en nosotros, en ser sólidos, en un equipo que ataca rápido, que recupera a Willian José que es su máximo referente en ataque. Tenemos que ser atrevidos, no fijar nuestra atención en el final del partido. Esta dinámica de no ganar nos llevó a mirar más el reloj a ver si finalizaba que el juego. En un pequeño despiste que tuvimos nos costó caro.

¿En estos últimos entrenamientos que ha sido más entrenador o psicólogo?

Las cosas las afronto siempre con normalidad, siempre siendo frío en el análisis. Puede que me enseñen más estas situaciones que las victorias. Es indudable que nos ofrece más seguridad y posibilidades de victoria este partido que el segundo tiempo contra el Espanyol. A la larga, en esta situación en la que estamos, sabemos adónde nos va a llegar. Si somos capaces de repetir actuaciones como la última la victoria llega. En el fútbol no se tiene permanentemente una dinámica negativa cuando haces muchas cosas en el campo. Tenemos que afrontar esta situación con valentía, personalidad, motivación de sacarlo adelante. No damos la sensación de dejadez, ni de desorganización ni de ser un equipo fácilmente batible. ¿Es extraño? Van seis partidos y cinco empates, cojones. ¿Cómo se dice eso? Empatas más que el Alcoyano... Pues el Valencia empata más que el Alcoyano pero cuando empatas tantas veces la victoria está muy cerca. Tenemos potencial ofensivo para que en cualquier momento llegue ese gol y eso aumente la confianza de los jugadores.

¿Cómo valora la falta de acierto de los delanteros?

Siempre tenemos que hacer una valoración de llegadas y luego de precisión o acierto. Si llegamos poco es más difícil meter gol. Para mí, desde mi punto de vista, poner en duda por merecimientos el día del Celta que no hayamos ganado de forma clara por lo expuesto en el campo es una opinión pero no tiene una explicación lógica. Una cosa es tirar balones al área y otra es rematar en situaciones de ventaja. Creo que hemos hecho bastantes para ganar el partido y de forma evidente. ¿No se gana? Bien, se insiste. Me hubiera gustado que en otros partidos hubiéramos llegado tanto y tan claro. Si lo hubiésemos hecho seguro que hubiéramos ganado.

¿Podría hacer una valoración de los árbitros?

Desde que me siento aquí a hablar con vosotros no hago ninguna valoración del árbitros, solamente en mis dos expulsiones para explicar lo que ha sucedido. No voy a hacer ninguna valoración de los árbitros.

¿Cómo lleva las cuentas?

No hago cuentas a largo plazo, no esperaba este inicio. No esperaba estar seis partidos sin ganar. Si me lo dices tú al principio te digo, ¿estás loco? Nunca hice cuentas a largo plazo porque te vienen dinámicas. Todos los equipos de la liga, menos el Barça y el Madrid tenemos dinámicas favorables y otras en las que sumas poco. Tengo ganas de ganar el primer partido, no estoy echando cuentas. Antes decía que pienso que al final de la primera vuelta no va a haber una diferencia grande con el Sevilla o Villarreal. Nuestros rivales directos nos llevan cuatro o cinco puntos, en seis partidos de LaLiga no me parece una diferencia definitiva.