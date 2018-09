"Nos quitamos un peso de encima con la victoria"

Neto, uno de los mayores protagonistas de la jornada, habla del valor del triunfo en Anoeta y explica cómo ha parado el decisivo penalti a Willian José que hubiera supuesto el empate easotarra.

Victoria importantísima ante la Real Sociedad.

Sí, estamos muy contentos por el resultado y también en lo personal por ayudar al equipo, todos sabíamos de la dificultad del partido de hoy.

Neto ha sido determinante deteniendo el penalti de Willian José.

Cuando puedoayudar al equpo siempre estoy contento, a parte de eso yo destacaría la determinación, la mentalidad de querer ganar del equipo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades... Estamos muy contentos por la primera victoria.

¿Conocía a Willian José, compatriota suyo?

Conozco a Willian José pero los tiradores conocen a los porteros también, está cada vez más difícil. Como digo, he sido feliz pudiendo ayudar al equipo.

¿Sabía por dónde lo iba a tirar?

Lo conocía, he estado en la selección con él, desde que jugó en Brasil. Muchas veces tira a la izquierda, hoy ha tirado al centro, ha tirado más flojo y lo he podido parar con los pies.

Un buen resultado para cambiar la dinámica.

Sí, en el ambiente se respiran siempre los resultados, ganando hoy, y ganando dos o tres victorias se va a cambiar todo y pronto podemos ser un equipo que hace diez jornadas que no pierde. Es importante mantener la tranquilidad, el trabajo y el nivel de actuación que estamos teniendo.

Ahora a pensar en el Manchester United, que ha perdido su partido.

Estamos disfrutando del partido de hoy, pensamos ya en el partido en Manchester, lo bonito del fútbol es jugar un partido detrás de otro.

Hay un uniforme azul, otro rojo y otro naranja. El rojo, por lo visto hoy, le sienta bien. ¿Cuál prefiere?

El naranja no me lo vuelvo a poner porque me da mala suerte. Hoy ganamos con el uniforme rojo, repetiré.

¿Temían que pudiera pasar como en el partido contra el Celta?

No, tenemos que estar preparados para todo. Creo que contra el Celta jugamos un gran partido. Lo importante es la mentalidad de saber que estamos haciendo un buen trabajo, damos el máximo en los entrenamientos... Nadie te pone las cosas fáciles. La victoria nos da mucha confianza para seguir.

Supongo que se habrá vivido la alegría en el vestuario.

Sí, mucha alegría, nos quitamos un peso de no conseguir resultados. Hemos vividos semanas con trabajo de calidad. el no ganar te carga una presión automática porque siempre quieres ganar. Sabemos que la temporada es larga y tenemos que seguir.