Real Sociedad - Valencia CF: La primera victoria

Siete jornadas necesitó el Valencia CF para lograr su primera victoria en LaLiga. Se había resistido de manera cruel el pasado miércoles con aquel gol de Iago Aspas pero esta vez el equipo no dio prácticamente opciones a la real después de adelantarse en la primera mitad con un gol de Gameiro. Ni siquiera de penalti, porque Neto se encargó de desbaratar la mejor ocasión que tuvieron los locales para empatar al detener el lanzamiento de Willian José. Por contra, lo que sí pudo es haber sentenciado mucho antes de haber acertado a culminar alguna de las muchas salidas que tuvo a medida que el tiempo apremiaba a la Real. Lo importante eran sumar por primera vez tres puntos y el objetivo, por fin, está conseguido.

El Valencia se marchaba al descanso con mínima ventaja después de un comienzo con muchas dudas y pérdidas de balón que acrecentaban la sensación de dominio local. No ayudaba la primera amarilla al debutante Lato con solo ocho minutos jugados, con petición de la segunda en el 16 que el árbitro no concedió. No estaba nada fino el equipo de Marcelino, dirigido de nuevo desde el banquillo por Rubén Uría, tardó más de veinte minutos en ubicarse, hasta qaue empezó a aparecer Kondogbia y asociarse con Parejo, aunque tampoco es que pasara apuros para mantener la igualada.

Avisaba Kevin Gameiro de que este tenía que ser su día marcando su primer gol en el minuto 26, al recoger una asistencia de Batshuayi y batir a Moyà con un toque sutil. Sin embargo, la defensa acertaba a salir dejando al francés en fuera de juego, que el árbitro señalaba sin pensarlo. Pero al Valencia y al propio Gameiro le bastaban diez minutos buenos para adelantarse en Anoeta, esta vez con un muy buen balón cruzado de Cheryshev que cazaba el delantrero en boca de gol. Lo necesitaba el equipo y lo necesita el francés.

Hasta el 45 Neto intervino en dos ocasiones de manera decisiva, la primera para detener un disparo con mucho peligro del lateral Kevin Rodríguez y después un remate de cabeza de Elustondo a la salida de un córner.

Salía la Real con mucha energía y un cambio importante, el de un delantero como Sandro Ramírez por Zaldua, con molestias por un golpe recibido justo antes de señalar el árbitro el camino de los vetuarios. Oyarzabal remataba alto un balón claro pero ojo, que Gameiro avisaba lanzando una contra desbaratada por la lentitud y la indecisión de Batshuayi, que la perdía en la frontal cuando tenía opciones de remate y de pase.

Mejoraba por momentos el Valencia sumando la aportación de Carlos Soler, muy gris en la primera mitad. Y rozaba el 0-2 en una muy buena acción individual de Batshuayi, que recortaba al defensa para disparar cruzado obligando a Moyà. El rechace le quedaba a Soler petro su disparo, con mucha intención, era interceptado de manera involuntaria por Gameiro.

Todo pudo cambiar en el 66 cuando Gil Manzano señalaba penalti por obstrucción de Lato a Oyarzabal, pero Neto acertaba con el lanzamiento de Willian José y se mantenía la mínima victoria del Valencia en Anoeta. Poco después, Rodrigo entraba por Batshuayi y disfrutaba de una clara ocasión, pero su disparo se marchó fuera cuando tenía también opción de ceder a Gameiro.

Con la entrada de Guedes, Rodrigo y Coquelin en la segunda mitad el equipo se hizo fuerte sobre el terreno de juego, tuvo el control y en alguna salida debió sentenciar para evitar apuros de última hora, que tampoco los hubieron.



Ficha técnica: