Gameiro, ya era hora

Kevin Gameiro estrenó su cuenta en Anoeta y lo hizo a lo grande. Primero, porque su tanto sirvió para conquistar el primer triunfo de la temporada y segundo porque es un gol de récord. Y es que el francés, a sus 31 años y 143 días, se convierte en el décimo futbolista más veterano en marcar su primer tanto con el Valencia CF a lo largo de los casi 100 años de historia de la entidad, tal como apuntaba la cuenta @Datos_VCF. El francés cuajó un partido redondo. Galopó como nadie, se desmarcó, lideró varios contragolpes y batió a su amigo Miguel Ángel Moyà, también ex rojiblanco, apareciendo al segundo palo para aprovechar una gran asistencia de Denis Cheryshev.

Su trabajo, además, fue completísimo más allá del gol. Se volcó en tareas defensivas, dándolo absolutamente toda su energía a beneficio del equipo. Corrió como nunca. El '9', nada dado a bravatas y poco elocuente en eso de exteriorizar sensaciones, se presentaba pletórico al término de los noventa minutos. El tanto, como delantero qu es, lo refuerza... Pero también al equipo. «Sufrimos pero ganamos y eso es bueno para la moral del equipo. Hace mucho tiempo que espero este gol, para un delantero es importante marcar porque te da confianza. Voy a seguir trabajando con mis compañeros y ayudar para ganar los partidos», dijo.

Gameiro remarcaba el valor del triunfo y la dificultad de plantar la bandera en un campo como ese. «Jugar aquí en Anoeta es muy difícil, la Real Sociedad es muy buen equipo y hemos tenido dos o tres contras para marcar pero no lo hemos hecho... Como digo, tenemos que seguir en este camino, jugar cada tres días es difícil y ganar fuera de casa es muy bueno para nuestra confianza». Explica el francés, en este mismo sentido, que los tres puntos son toda una liberación: «era un partido muy importante y esta es una victoria muy buena para la cabeza».

Van a necesitar creer en sí mismos los jugadores del Valencia CF, a los que les espera una semana de altura. Primero, el martes, visita a Old Trafford para medirse al Manchester United en la Champions. Después, el fin de semana, partido contra el Barça en Mestalla. «Ganar nos da mucha confianza. Empatamos en casa hace tres días, y creo que fue el mejor partido de lo que llevamos de temporada, este próximo será más difícil. Tenemos ahora dos partidos muy importantes ahora esta semana que viene y es muy bueno por la confianza. No es fácil jugar fuera de casa, tenemos que dar un paso más para ganar en Old Trafford porque es la Champions. Ganar nos va a ayudar porque cogemos confianza. Ahora que hemos ganado vamos a seguir así... Veremos qué pasa», indica.

Su gol, Neto y el equipo

Por último, Kevin Gameiro valoró la buena actuación de Neto, también decisivo en el partido al detener un lanzamiento de penalti de Willian José: «Pienso que ha hecho un buen partido, pero esto no es solo un hombre, es un equipo».