Batshuayi desmiente que esté pensando en irse al Chelsea

Michy Batshuayi desmiente que no quiera seguir en el Valencia CF y que solo esté pensando en regresar al Chelsea. A lo largo de este lunes ha aparecido una entrevista en el diario The Times, que aseguraba que pretendía regresar a Londres: "Quiero demostrar lo bueno que soy para poder volver al Chelsea". Sin ir más lejos hasta el propio periodista ha matizado el titular del artículo.



El delantero belga aprovechó las redes sociales para aclarar sus palabras en una entrevista en The Times. El futbolista deja claro sus intenciones repitiendo que "YO queria venir a Valencia y SOLO a Valencia". Además Batshuayi, en su mensaje, explica que quiere "demostrar de lo que soy capaz" en Mestalla y lanzó un guiño a los aficionados agradeciéndoles la confianza que le han brindado.

Dije que me concentro al 10000% aqui, YO queria venir a Valencia, y SOLO a Valencia... Tengo que demostrar aqui de lo que soy capaz. Lo unico que dije/quise decir y lo mostrare cada vez que use esta camiseta, porque la confianza que he recibido aqui es unica. Lo veras en el campo pic.twitter.com/csvJvXhV6b „ Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 1 de octubre de 2018

Quería aclarar que Batshuayi nunca dijo que no quiere estar en el Valencia, simplemente dijo que es del Chelsea, un club que ama y que le gustaría volver un mejor jugador después de su etapa en España. Todo muy normal y sin cerrarse ninguna puerta. — Joe (@joe_in_espana) 1 de octubre de 2018

