Marcelino: "Rodrigo volverá pronto al nivel físico y mental que acostumbra"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha hablado en rueda de prensa en Old Trafford, en el día previo al encuentro de Liga de Campeones que el conjunto de Mestalla disputará este martes ante el Manchester United. Marcelino considera que su equipo tiene que hacer el partido perfecto y asegura que no tiene ninguna duda sobre Rodrigo y menos sobre su implicación. Esta es la rueda de prensa de Marcelino.

Es el momento de dar el campanazo

Ganaremos si jugamos un gran partido, con un equipo como este, con uno de los entrenadores más laureados del mundo, en la mejor competición de clubes del mundo? Nada anterior puede ser determinante. Estamos aquí para impedírselo. Pero todo vendrá por el desarrollo del partido.

¿Tiene menos presión el Valencia, parte con menos exigencia?

Partimos con menos favoritismo, pero nos imponemos la máxima exigencia y la ambición por ganar.

¿Qué es lo mejor y peor del Manchester United?

Es un equipo físicamente entre los tres más fuertes de Europa. Potencial atacante muy alto, jugadores de 70 millones de euros, juego aéreo fortísimo, preparado y conformado para luchar por lo máximo. Intentaremos contrarrestar ese juego con trabajo colectivo, son poderosos en el duelo, pero les cuesta defender en colectivo.

¿Cómo se llega en lo anímico?

Llegamos en un nivel progresivo y ascendente. Se nos negó la victoria en varios partidos donde merecimos vencer. Tenemos menos puntos de los que merecemos. No hemos alcanzado nuestro máximo nivel, tenemos más potencial. Por el tipo de lesiones, por el Mundial, la llegada tardía de fichajes, son factores que nos perjudicaron. La victoria estaba al caer y Anoeta nos ha dado el golpe de autoestima necesario.

¿Se van a jugar la segunda plaza con el United?

Es un torneo corto, pero siempre hay sorpresas. Jugamos todos contra todos y lo afrontamos como una final. El enfrentamiento contra la Juve nos dio lecciones que no podemos olvidar, hay que jugar siempre al máximo, lo vimos en una acción puntual, en una jugada evitable, que nos puso por debajo en el marcador. Desde la expulsión, la Juve se aprovechó de nuestros errores. Tenemos que buscar el partido perfecto.

¿Condiciona el potencial físico del United la alineación del Valencia?

Intentaremos contrarrestar el físico, tenemos buen nivel, aunque no a nivel de Juventus y Manchester United. Son dos de los 5 equipos más fuertes del continente. No vamos a hacer solo la alineación en función de eso, pero lo tendremos en cuenta. Buscaremos que no nos sometan, darles las menos oportunidades posibles a balón parado. Tienen un gran contraataque, con jugadores que atacan bien el espacio.

En cada partido se siguen concediendo errores defensivos.

El error es una parte del juego, es muy difícil que no haya errores. Si eso se diera, acabarían los partidos con 0-0, intentaremos que los errores. Tenemos que analizar un aspecto más general del juego. El análisis del rival me decía que nos generaban poco o la Juve solo nos marcó de penalti. La mejoría en ataque nos llevará a estar menos expuestos en defensa.

¿Va a ser más usual ver cada vez en más ocasiones a los cuatro del centro del campo?

Para nosotros y todos los equipos es muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Tuvimos un problema al no disponer ni de Coquelin y Kondogbia, por su perfil defensivo. Carlos Parejo, Wass son otras opciones, pero sin ese centrocampista defensivo tienes más problemas. Nos van a dar consistencia. En nuestros mejores momentos, ese centro del campo fue el que más jugó y estaban en un gran momento.

¿Cómo está viviendo la relación con Rodrigo desde el verano?

Jugó el Mundial, llegó tarde, empezó a jugar minutos muy rápido, acumuló minutos consecutivos en la selección, podíamos añadir que todo futbolista que parece estar en el mercado, es difícil de llevar esa situación porque puede pensar que está ante la oportunidad de su vida. Rodrigo pudo haber bajado su nivel competitivo. Dosificando los esfuerzos, Rodrigo volverá pronto al nivel físico y mental que acostumbra.

En la Liga de Campeones no hay VAR. ¿Condiciona de cara al partido? ¿Y qué supone para su cuerpo técnico venir a Old Trafford?

Es más fácil acostumbrarse viniendo del VAR. Hay que intentar no hacer faltas cerca de nuestra área. Era una ilusión para este cuerpo técnico participar en esta competición, queremos llegar a octavos de final y competir y ganar partidos".