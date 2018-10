Un ejemplo para Old Trafford

Old Trafford, su mística y la envergadura de un club de primerísima magnitud como es el Manchester United no intimidan a Gabriel Paulista. El defensa brasileño del Valencia CF está preparado para la batalla en el Teatro de los Sueños. Es uno de los pocos valencianistas que han pisado el escenario donde el conjunto de Marcelino disputará la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y ya sabe lo que es ganarle a los Red Devils. Sucedió durante su paso por el Arsenal, que se adelantó precisamente al United en la carrera por su fichaje. De los seis enfrentamientos que su equipo jugó con el United en su experiencia en Inglaterra, el valencianista participó en dos y ambos fueron en la temporada 15/16. El 4 de octubre de 2015, hace ahora justo tres años, logró una victoria aplastante. Goleada por tres a cero. Jugó los noventa minutos a un gran nivel y no concedió absolutamente nada a los atacantes del United.

Aquel partido, jugado en el Emirates, toma cuerpo entre sus recuerdos a medida que se acerca el partido. No tiene miedo: «Allí [en Old Trafford] va a ser un partido difícil, tengo cierta experiencia y sé que es difícil jugar ahí. Sabemos que ahora están en un mal momento pero es el United, hay que tener mucho respeto por esa camiseta. Nosotros tenemos un gran equipo y muy buenos jugadores, tenemos que ir allí y buscar la victoria». Aquella victoria fue todo un ejercicio de reivindicación 'gunner' y Coquelin, que también fue titular, expresaba sus sensaciones tras lograr la machada: «Creo que mucha gente no esperaba que pudiéramos ganar pero hemos demostrado que se equivocaban. En el vestuario sabíamos que podíamos hacer grandes cosas. Sabíamos que éramos capaces de luchar por la victoria». Ya ha llovido desde entonces y ahora, juntos otra vez, ambos buscarán imponerse de nuevo al Manchester United.

El zaguero llega en un buen momento. En Anoeta el Valencia CF consiguió dejar la portería a cero y ya es la segunda vez que ocurre en lo que va de temporada con la pareja formada por Gabriel y Diakhaby. Tres despejes, cinco recuperaciones, dos intercepciones, dos faltas cometidas, cuatro entradas con éxito sobre el rival –fue el que más hizo en todo el partido–, 84,4% de acierto en el pase, 43 intervenciones... El brasileño estuvo sólido en un contexto particular, como es una defensa completamente nueva con respecto al partido del miércoles anterior ante el Celta en Mestalla. Tanto es así que, yendo a la estadística, Gabriel marcó su mejor partido en lo que va de temporada con un rating de 7,32 según Whoscored, solo superado por Neto y Gameiro, decisivos con un penalti detenido y un gol, respectivamente. Su actuación, con victoria incluida, lo refuerza para ir a Old Trafford y a donde haga falta.

«Llevábamos varios partidos sin conseguir ganar. Un equipo que quiere estar en Europa la próxima temporada tiene que vencer. En Anoeta había que ganar, fuimos en busca de la victoria. Atacamos bien, defendimos bien. Cuando haces buen partido y sufres gol no sales muy contento... Sabemos que no puedes sufrir gol. Cuando hablamos de defensa hablamos desde Rodrigo hasta Neto. No solo los cuatro defensas. Tenemos que estar juntos a la hora de defender y atacar a la hora de atacar. Vamos a seguir así», analiza el valencianista, que reconoce que en algún tramo del partido llegó a temer que ocurriera algo similar a lo del partido frente al Celta: «Llevas varios partidos sin vencer, vienes de que te empaten en el 80'... Es difícil no pensar que podemos sufrir un gol y el árbitro pita un penalti... Menos mal que tenemos un gran portero que nos ayuda mucho y lo paró».