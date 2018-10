Dani Parejo: "Hemos dado un gran paso en Old Trafford"

El Valencia CF ha competido de tú a tú contra el Manchester United y el empate en Old Trafford lo deja todo abierto para luchar con los Red Devils por la segunda plaza del Grupo H de la Liga de Campeones. Dani Parejo, capitán, analizaba en Movistar Liga de Campeones las claves del partido. Estas son sus declaraciones:

¿Qué valoración hace del partido?

Estamos satisfechos, a la contra hemos podido marcar, no ha sido así pero estamos contentos por la imagen, por el partido que hemos hecho... Aunque creo que hemos merecido un poco más.

Qué lástima las jugadas que no han econtrado remate.

Sí, hemos jugado un gran partido ante un gran equipo, hemos creado muchas ocasiones... No sé si hemos tenido cuatro o cinco centros desde casi el area pequeña no han encontrado remate. Es la línea a seguir, como digo, hemos hecho un partido muy serio.

El Valencia CF ha sabido competir muy bien, el resultado es bueno.

Sí, el United tiene un gran equipo, grandes futbolistas y creo que hay que dar valor al trabajo defensivo. Apenas nos han creado ocasiones, hemos mantenido la portería a cero que es muy importante para nosotros y ahora a pensar en el próximo partido.

La Juventus se afianza en el primer puesto, parece que va a ser un pulso entre el Valencia CF y el United por la segunda plaza.

Es un grupo difícil, tenemos grandes rivales, hay que ir partido a partido, hay que pensar en el siguiente partido y no en el final. Hoy hemos dado un gran paso y vamos a por el próximo partido.