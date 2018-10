Garay: "Tenemos equipo suficiente para hacer algo muy importante"

Con 35 partidos en la máxima competición continental, Ezequiel Garay es el futbolista de la plantilla con más experiencia en la élite, y ya sabe lo que es jugar un partido de Champions League en Old Trafford, logrando un valioso empate con el SL Benfica tras llegar al final del partido 2-2, punto que también sumaron en el duelo disputado en casa.

Dos partidos e invicto ante el poderoso Manchester United, que este martes vivirá su tercer capítulo con el Valencia CF ilusionados en lograr la victoria, como reconoce en una entrevista en ala web del club: "Estamos muy motivados y a quien le toque jugar, tratará de hacerlo lo mejor posible para intentar conseguir el triunfo en un campo muy difícil. Tenemos equipo suficiente para hacer algo muy importante".

Competir en Old Trafford, como reconocía Coquelin, no está al alcance de todos los futbolistas, por eso el equipo quiere disfrutar con la responsabilidad de sumar los tres puntos. "Es un escenario muy bonito para jugar y sobre todo hay que disfrutar. Jugamos una competición muy bonita sabiendo que tenemos la responsabilidad de conseguir el triunfo, y todos somos conscientes de ello", reconoce el argentino.

A pesar de los últimos resultados del United que dirige Mourinho, al que Garay tuvo como entrenador del Real Madrid, el defensa no se fía de los últimos resultados del Manchester United: "Cuando un equipo no está pasando un buen momento es un arma de doble filo. El Manchester United es un grandísimo equipo con muy buenos jugadores, pero no nos tenemos que confiar porque cada partido es diferente".