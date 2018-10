"Hemos sido superiores al Manchester United"

Gayà, inconmensurable durante todo el partido, valora que "no es fácil" lo que ha conseguido el Valencia CF en casa del United.

¿Os váis con la pena de que podríais haber ganado?

No es fácil lo que hemos hecho hoy, sabíamos que no podíamos perder y hemos salido con mucha personalidad. Creo que hemos sido superiores, hemos tenido muchas llegadas y aunque nos ha faltado precisión no era fácil meter un pase en el área porque acumulaban mucha gente y nos ha faltado llegar con más gente. Por miedo a perder el balón y que generaran algún contagolpe nos faltó profundidad en algún momento pero supimos a qué jugábamos, venir aquí y sufrir creo que es imposible. Tenemos que salir reforzados de Old Trafford y mirar hacia adelante.

Un partido muy físico, un rival muy rocoso.

No era fácil, eran jugadores muy fuertes físicamente, hacía tiempo que no veía un equipo tan físico... Nos superaban en altura, en fuerza... Teníams que estar a la altura hoy en defensa y lo hemos estado.

¿Empatar aquí es el punto de confianza definitivo para soltarse?

La victoria del otro día nos dio mucha confianza, la merecíamos de antes, esl equipo va a más, está muy bien trabajado, es muy difícil que nos creen peligro y vamos sumando. Nos falta unpoco de precisión arriba pero estoy seguro de que los goles van a llegar, no hay que desesperarse. Estoy seguro de que va a ser un buen año.

Has tenido tus más y tus menos con Fellaini, Lukaku...

Es un equipo muy físico, todo el rato miraba hacia arriba, hacia los lados... Los jugadores del Manchester United te superaban porque son muy fuertes. En defensa haemos estado muy bien y con muchas ayudas.

¿Cómo valoras la actuación arbitral?

A mí me ha pitado una falta que vamos... La pita el otro árbitro, le meto cuerpo y eso no es falta en la vida y menos en este estadio. Pero no vamos a comentar la actuación arbitral.

Defensivamente el equipo ha hecho un gran partido.

Sí, estoy de acuerdo. Hemos hecho un gran partido, sobre todo en defensa. Sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que parar a estos jugadores tan físicos. Con las ayudas de todos ha sido más fácil. No es fácil empatar aquí, no están en un buen momento pero lo han sacado todo en un partido como este. En ataque, por la banda, hemos aprovechado para encontrar espacios, es una pena no haber estado más finos pero en defensa ellos han estado también muy bien.