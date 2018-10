Más polémica en el Manchester; tremenda rajada contra Pogba

El ruido sigue alrededor del Manchester United y no para ni un día en el que tiene un importante partido de Liga de Campeones ante el Valencia CF. Cada día una nueva polémica, cuando no es un futbolista de la plantilla es su entrenador José Mourinho, y cuando no, algún exfutbolista inglés que opina claro y sin miedo sobre la actualidad del United, que no en vano es uno de los equipos más grandes del fútbol británico.

El último en sumarse a la fiesta, por calificarlo de alguna manera, ha sido Alan Shearer, que fue mítico delantero centro del Newscastle. Shearer ha terciado en la guerra interna, que es pública, entre el técnico José Mourinho y el centrocampista Paul Pogba.

Shearer primero ha dicho que los responsables de lo que sucede al United son los futbolistas: "Actualmente, el Manchester United avergüenza. También lo son los jugadores por no jugar para Mourinho. Hemos visto imágenes de entrenamientos con discusiones y titulares negativos. La culpa no es sólo de Mou, también otros tienen parte de culpa. Cuando yo jugaba esto no pasaba. El club y el entrenador tenían el poder. Ahora, el poder lo tienen los jugadores".

Depsués, ha sido muy duro con Pogba: "Es el jugador más caro de la historia del United. Pero incuso siendo campeón del Mundo, no serviría ni para limpiarle las botas a los futbolistas que han hecho historia en Old Trafford".