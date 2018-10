Posible alineación del Valencia frente al Manchester

El Valencia CF necesita puntuar este martes en Old Trafford ante el Manchester United para no descolgarse en su grupo de la Liga de Campeones, en un partido en el que espera aprovechar su mejoría tras la primera victoria en Liga y el mal momento del equipo que entrena el portugués José Mourinho. Marcelino podría introducir algunas novedades en su once inicial.

Hombres como Piccini, Garay, Gayá, Coquelin, Guedes o Rodrigo podrían estar en el once inicial ante el United después de ser algunas de las últimas rotaciones en el equipo en el último partido en Anoeta. El centrocampista francés podría regresar al once para ocupar el puesto de Carlos Soler, mientras que Gayà y Piccini regresarían a los laterales. Si así fuera, la alineación podría estar integrada por Neto en la portería, con Piccini, Garay, Paulista y Gayá en la retaguardia. Por delante podrían jugar Parejo, Kondogbia y Coquelin junto a Guedes, con un ataque conformado por Rodrigo y Batshauyi.

En la primera jornada de la fase de grupos, el Valencia de Marcelino García Toral perdió como local ante el Juventus (0-2) y el Manchester ganó en Suiza al Young Boys (0-3), por lo que una derrota valencianista, sobre todo si va acompañada de un triunfo de la Juventus, dejaría al Valencia sin apenas opciones de clasificación.



Mal momento de los de Mourinho

La visita del Valencia no llega en el mejor momento de un Manchester United que se aferra a Europa para curar las heridas domésticas. Posiblemente, la Liga de Campeones, unido al elevado finiquito que se llevaría, sea la mayor razón por la que José Mourinho sigue en el banquillo de los 'Diablos Rojos. El regular comienzo en la Premier League y la catastrófica eliminación en la Copa de la Liga a manos de un Segunda División como el Derby County ha dejado a Mourinho en el alambre y con la única salvación de la "Champions".

El debut con victoria por 0-3 ante el Young Boys apaciguó las críticas al técnico, al que parece que el crédito le puede durar hasta que la aventura europea llegue a su fin. Este fin de semana, el United se llevó otro revolcón en Inglaterra y sufrió una derrota por 3-1 en el campo del West Ham United, que volvió a dejar al descubierto las carencias de un equipos sin alma.



Posibles alineaciones



Manchester United: De Gea, Shaw, Dalot, Lindenlöf, Bailly, Matic, Pogba, Fred, Rashford, Lukaku y Alexis.

Valencia: Neto, Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà,Parejo, Kondogbia, Coquelin, Guedes, Rodrigo y Batshauyi.