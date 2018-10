Marcelino García Toral se marcha satisfecho de Old Trafford. Su equipo, el Valenecia CF, ha competido de tú a tú contra el United y aunque el punto obtenido con el empate a cero es bueno para las probabilidades del equipo de pasar a la siguiente ronda de Champions el asturiano extrae una conclusión: "mi sensación es que pudimos ganarle al Manchester United". Estas son sus declaraciones en sala de prensa.

¿Se va de Old Trafford con mal sabor de boca por no haber concretado alguno de los contraataques que le hubieran permitido al Valencia CF ganar el partido?

Creo que fuimos un equipo muy sólido durante noventa minutos, generamos bastante peligro, cierto es que nos faltó último pase y la definición final para lograr la victoria ante un rival poderosísimo. Estoy muy satisfecho de lo que ha demostrado el equipo durante los noventa minutos.

¿Qué sensaciones tiene de cara al futuro del grupo tal como se cierra la jornada?

En la primera jornada jugamos ante la Juve, el rival más favorito del grupo, y no fuimos capaces de sacar un punto pero quedaban cinco jornadas. Esa primera experiencia a pesar de la derrota nos sirvió para recoger enseñanzas de cómo se debe competir en la Champions y hoy hemos aplicado esas enseñanzas en el juego. Hemos sido un equipo sólido, difícil de batir, que ha concedido muy poco... Pero queda mucha competición por delante. Tenemos que ir partido a partido, es indudable que el próximo que vamos a jugar nos otorgará la posibilidad de seguir luchando por la clasificación. Nos toca disfrutar del nivel competitivo del equipo, hacernos ver lo que puede mejorar el equipo... En líneas generales, sumando lo que hizo uno y otro equipo a los puntos, quizás porque lo veo un poco parcial, mi sensación es de que pudimos ganar.

¿Cree que el arbitraje que ha sufrido hoy el Valencia CF ha podido afectar al equipo?

Sabéis mi forma de actuar, no hago valoraciones del árbitro. Ha pitado como ha pitado, tenemos que adaptarnos al baremo que establece y ya está. La concentración y el esfuerzo que demostró el equipo me hacía pensar que nada nos iba a distraer.

Otro partido más sin encajar goles, ¿cree que este equipo ya está cerca de ser el del año pasado?

No fuimos nunca un equipo desequilibrado, tuvimos una mejoría respecto a cuando encajábamos pero cuando encajábamos el número de ocasiones que nos generaban no era muy grande. Hemos mejorado en todos los aspectos del juego. Somos más intensos, jugamos mejor, llegamos más y nos llegan menos a nuestra portería. Hemos reintroducido los valores que nos hicieron un buen equipo la temporada pasada esto ha sido propiciado por la recuperación de jugadores que fueron muy importantes para nosotros la temporada pasada y la mejoría de jugadores nuevos que no llegaron al equipo en su mejor forma física.

¿Cree que con un poco menos de ansiedad en los metros finales el equipo hubiera podido ganar el partido?

No lo llamaría ansiedad, no se corresponde a la falta de acierto en el último pase. Se junta por un lado que es difícil, lo más difícil del fútbol es el último pase y el gol y teníamos delante jugadores muy buenos.

¿Cómo ha sido el contacto con Mourinho?

Nos hemos felicitado, ha estado muy cariñoso antes y después del partido. Le deseo lo mejor. Es un entrenador con un palmarés increíble, en muchos aspectos lo tengo siempre en cuenta, intento aprender de él y le doy las gracias por el trato que ha tenido conmigo.