Guedes: caza y captura

La brutal entrada por detrás de Antonio Valencia a Gonçalo Guedes ha encendido las alarmas en el club. El Valencia no quiere que se repita la 'caza y captura' al portugués de la temporada pasada. Por eso, espera y desea que la UEFA y la Liga castiguen desde ya con el reglamento en la mano el linchamiento al que se ve sometido el futbolista una y otra vez. La historia se repite. En el seno del club hay enfado y preocupación porque el '7' continúa siendo el centro de la diana de muchos rivales, como ocurrió el pasado martes en Old Trafford contra el Manchester United.

Corría el minuto 17. José Luis Gayà y Guedes llevaban de cabeza al lateral derecho del United formando sociedad por banda izquierda. El ecuatoriano Valencia se tomó la justicia por su mano y frenó al portugués de la única forma que pudo. Con una entrada durísima por detrás y sin posibilidad de tocar el balón merecedora de amarilla y casi de roja. Una falta de naranja. Para sorpresa de todos el colegiado esloveno Slavko Vincic ni siquiera le amonestó. Solo se atrevió a advertirle.

Fue en ese momento al ver los gestos de dolor de Guedes y la pasividad del árbitro cuando estallaron los responsables del club. Y más cuando se temió por su estado físico porque el jugador estuvo casi diez minutos renqueante en el campo y en permanente contacto con el banquillo. Las molestias no remitían hasta el punto que Marcelino ordenó calentar a Denis Cheryshev. Afortunadamente, el futbolista pudo continuar sobre el terreno de juego. No hubo lesión esta vez. Solo está dolorido y su participación contra el Barcelona el próximo domingo en Mestalla no corre peligro.

Los árbitros no son capaces de marcar la raya cuando los defensas van a su caza descaradamente. Todo vale y el Valencia no está dispuesto a aceptarlo. Llueve sobre mojado. Guedes fue uno de los diez futbolistas más castigados la temporada pasada en la liga española y eso que a mitad de año se vio obligado a pasar por el quirófano por culpa de una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

El portugués acabó el curso 2017/18 con la friolera de 70 faltas recibidas. Solo diez menos, por ejemplo, que el mismísimo Leo Messi. Al valencianista, eso sí, le hicieron más faltas por minuto jugado que el 'crack' del Barça. El luso recibió una falta cada 34 minutos. El argentino, por su parte, una cada 37 minutos. De locos.

El fútbol debe proteger a los buenos futbolistas y parece que se ha olvidado de Guedes. El propio jugador fue el primero en denunciar esta situación la temporada pasada. "Espero que no me peguen tanto", decía preocupado después de ser acribillado a faltas contra el Sevilla y el Alavés. Parece que los defensas no le han oído y que los árbitros no están por la labor de hacer nada. ¿Hay que esperar a que lo lesionen?