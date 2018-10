Marcelino, un cuarto de hora a solas con Uros Racic

La imagen más llamativa en la vuelta al trabajo del Valencia CF tras el choque de Old Trafford se produjo al final del entrenamiento. Marcelino García Toral, técnico de los blanquinegros, hizo un aparte con el joven Uros Racic, una vez que el resto de compañeros se había retirado del campo. El entrenador fue el que llevó la iniciativa en la charla con el centrocampista serbio. Racic asentía mientras Marcelino requería de él un plus en los ejercicios que poco antes había ensayado el grupo. La conversación entre técnico y el jugador de 20 años, que se prolongó durante cerca de 15 minutos, se enmarca dentro del proceso lógico de adaptación a la exigencia del fútbol español que está atravesando el medio fichado del Estrella Roja. Racic todavía no ha podido debutar con el primer equipo en choque oficial, si bien compite como titular en el filial.

Por otro lado, Gayà y Garay fueron las únicas ausencias en el entrenamiento. El valenciano arrastra molestias musculares y se quedó en el gimnasio. El central argentino tuvo permiso del club para tratar un asunto personal y hoy trabajará sin problemas centrando ya el objetivo en el choque del domingo ante el Barça. El grupo se dividió en titulares en Manchester y el resto, que se ejercitaron a mayor ritmo.