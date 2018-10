Los verdaderos motivos de la sanción de la UEFA al Valencia CF

La UEFA ha decidido abrir un expediente al Valencia CF después del partido de Champions en Old Trafford. El organismo que regula la máxima competición europea estipula al detalle en un reglamento de más de 500 páginas prácticamente todo lo que se puede acotar en el desarrollo de un partido de fútbol, el club de Mestalla rebasó algunos de los límites de esa normativa en Mánchester y tendrá que pagar miles de francos suizos. Atención porque algunos de los motivos son cuanto menos llamativos. El primer argumento por el que la UEFA recaudará dinero del Valencia CF es un petardo que se tiró en la grada visitante. El estadio y los 'stewards' que vigilan los accesos al recinto son del Mancheter United pero la multa se le aplica al Valencia CF. El segundo motivo por el que la UEFA sanciona al Valencia CF es una «infracción de equipación».



¿Qué significa eso exactamente? En contra de lo publicado en algunos medios el Valencia CF el motivo no es el hecho de vestir completamente de blanco –camiseta, pantalón y medias–, algo que se acordó entre los delegados de ambos clubes y la UEFA a primera hora de la tarde del día del encuentro. La cosa tiene su miga. Y es que, según considera el mencionado organismo, los accesorios –ropa térmica– que lucieron los futbolistas no fueron apropiados. ¿Por qué? Se trata de una cuestión que tiene directamente que ver con las marcas y logotipos publicitarios que pueden lucir los equipos sobre el césped. Sucede que algunos jugadores del Valencia CF, según defiende UEFA, saltaron al calentamiento y permanecieron en el banquillo con marcas o logotipos a la vista en algunas de sus prendas térmicas, como por ejemplo los calentadores de cuello de Adidas, patrocinador del equipo.



La UEFA no contempla que se vean marcas y logotipos más allá del uniforme de competición y por ese motivo el Valencia CF también deberá pasar por caja. Hay un tercer motivo por el que UEFA sacará tajada y es, para colmo, una situación derivada de una negligencia del Manchester United y, concretamente, de José Mourinho. El técnico del conjunto local, pese a tener toda la información acerca del estado del tráfico –el club participó en las reuniones previas, mantenidas con el Valencia CF y la policía de Mánchester– llegó 32 minutos tarde sobre la hora límite –75 minutos antes del comienzo del partido– a Old Trafford. Esa circunstancia provocó que se retrasaran todos los hitos del partido durante cinco minutos. El trastorno es tal que obliga, incluso, a replantear el timming del calentamiento y el Valencia CF –el United también–, que sí había llegado a la hora al estadio, sale al túnel de vestuarios con un ligero retraso.



Interpreta la UEFA que el Valencia CF contribuyó a alterar la hora del comienzo del partido –previsto inicialmente para las 21:00, retrasado después a las 21:05 y que comenzó finalmente a las 21:07– y le cobrará por ello. El retraso del United, entre tanto, se enmarca en un enfrentamiento entre Mourinho y la policía de Mánchester. «La policía se negó a escoltarnos, por eso tardamos más de una hora para llegar desde el hotel al estadio», expresó el portugués en sala de prensa. Pese a estar al tanto de las advertencias por el tráfico –el Valencia CF de hecho decidió coger un hotel de concentración fuera de la ciudad para evitar atascos–, el técnico retrasó la hora de salida del hotel de concentración para tensar la situación y acusó el retraso de su equipo a la falta de acompañamiento policial del autobús en sala de prensa. La Greater Manchester Police, sin embargo, no escolta a los equipos en el trayecto al estadio salvo en ocasiones puntuales en las que hay información que pueda sugerir que habrá riesgos o amenazas para los jugadores. La UEFA, que no quiere que se comprometa su distribución de contenidos con las operadoras de televisión, será implacable en este aspecto con los Red Devils, que pasarán por caja por cortesía de Mou.