La foto favorita de la plantilla del Valencia CF

El presidente Anil Murthy, los capitanes Rodrigo Moreno y Jaume Domènech y uno de los pesos pesados del vestuario como Ezequiel Garay colgaron en sus redes sociales la misma fotografía. No es casualidad que la eligieran entre los cientos de imágenes que dejó el intenso partido de Champions contra el Manchester United del martes. Se trata de la foto de la piña que los once jugadores titulares y el preparador físico hicieron sobre el césped de Old Trafford minutos antes de que comenzara el partido. Es la foto de la unidad, del compromiso, de la concentración y del poder que tiene este Valencia CF si es capaz de comportarse en el campo como un equipo.



El martes lo fue más que nunca contra los de José Mourinho. Solidarios en las ayudas, generosos en el esfuerzo y siempre anteponiendo lo colectivo a lo individual. La cúpula de club, el cuerpo técnico y la plantilla es consciente de que la unión es el camino para seguir creciendo y alcanzar los objetivos. La imagen de la piña de Manchester es un símbolo de la recuperación. Tiene mensaje en clave futuro. "Estando juntos y siendo un equipo competimos contra cualquiera".

Marcelino fue el primero en dar la enhorabuena al equipo por haber recuperado muchas de las señas de identidad que le hicieron grande la temporada pasada. "Hemos reintroducido los valores que nos hicieron ser un buen equipo el año pasado", decía el técnico en rueda de prensa. Los mensajes de los jugadores también van en la misma dirección. Los capitanes han hecho suyo el discurso del entrenador. "Gran trabajo de todo el equipo. Estos partidos nos hacen crecer como grupo", decía Dani Parejo. "Gran trabajo de todos", apuntaba Rodrigo. "Tenemos que mirar hacia adelante como equipo", afirmaba José Luis Gayà. "Equipo con mayúsculas", escribía Jaume sobre la imagen de la piña de Old Trafford. Anil, Garay y Guedes coincidieron en sus palabras: "Orgulloso de este equipo". En la misma línea de reconocimiento a sus compañeros hablaba Paulista. "Trabajo espectacular desde Neto a Michy". Todos coinciden. No es una consigna. Es un sentir. Es asumir que compitiendo como en Manchester todos son mejores a nivel individual y colectivo.

La actuación del equipo en Manchester ha reforzado al equipo. Más que en Anoeta. El equipo nunca dejó de creer en la idea del míster, pero necesitaba un partido así después del despropósito general contra la Juventus. El martes se reforzó el planteamiento del partido y se dio un paso adelante para afrontar nuevos retos. Como el del Barcelona. Marcelino ya ha comenzado a preparar su visita del conjunto de Valverde. El equipo jugó martes, pero no lo volverá a hacer hasta el domingo a las 20:45, además hay parón de liga y el cuerpo técnico considera que aún tiene suficiente tiempo para recuperar a sus jugadores titulares. Es decir, no hay necesidad de rotaciones másivas.



Un infierno para el Barça

El vestuario también sabe que la unión entre el equipo y la afición va a ser clave. El club busca un ambiente de gala contra el Barça y ya trabaja en acciones de animación especiales para el domingo. Marcelino ya lanzó un mensaje a los seguidores en su visita a l'Agrupació. El partido ya ha empezado a jugarse.