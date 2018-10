Todos los internacionales del Valencia CF

El Valencia CF mantiene en la Selección a dos futbolistas que componen el grupo con el que Luis Enrique ha iniciado esta nueva etapa: Rodrigo Moreno y José Luis Gayà. Curiosamente, los blanquinegros cuentan con un hombre más que el FC Barcelona en la lista de 23 convocados que ofreció ayer el seleccionador para los partidos frente a Gales e Inglaterra. Sergio Busquets es el único internacional con España en el rival del Valencia el próximo domingo en Mestalla. En la Ciudad Condal colea de nuevo la ausencia de Jordi Alba en el lateral izquierdo. Demarcación para la que Luis Enrique prefiere tanto al valencianista Gayà como al zurdo del Chelsea Marcos Alonso.



Cuestionado una vez más por la ausencia del carrilero izquierdo del Barcelona, Luis Enrique aclaró de forma tajante que nadie deja de estar citado por «motivos personales». Desde la primera lista del técnico a finales de agosto en Barcelona se especula con la deteriorada relación del técnico con el ex del Valencia cuando el asturiano dirigía al equipo catalán. «No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista... No es un tema tabú. Es vuestra sensación. Y no me ha sucedido no llamar a un jugador por motivos personales, hasta ahora lo que he hecho es con motivos profesionales», indicó.



Marcelino cuida al '14'

El seleccionador ha premiado el sensacional estado de forma de Gayà, debutante en Elx con la absoluta. El de Pedreguer es uno de los futbolistas más en forma del Valencia, una pieza básica en la defensa para Marcelino García Toral. Nadie en el equipo acumula más minutos que el '14', quien jugó en Old Trafford con ligeras molestias en el abductor. Gayà no salió ayer al campo, se quedó realizando un trabajo preventivo con los recuperadores para estar el domingo en el once que se medirá al Barcelona en dos días.



Rodrigo Moreno, por su parte, continúa como una de las referencias ofensivas del equipo. En los primeros duelos de la Liga de Naciones el hispano-brasileño se ganó la confianza del entrenador con buen juego, dos goles y una asistencia frente a Inglaterra y Croacia. Si Gayà resiste al peso mediático de Alba en Barcelona, Rodrigo lo hace ante una situación similar en Madrid con Diego Costa. La pregunta sobre el delantero del Atlético no faltó, a pesar de acabar con molestias contra el Brujas. «Mira que os gusta el morbo. Está lesionado, lo vimos en directo y no tiene ningún interés ya», respondió. «Como seleccionador es la primera vez que sucede, lamento muchísimo las bajas de los jugadores pero valoro la oportunidad que le doy a otros de enseñarme su nivel y de verlos competir», agregó.



En relación a la pasada lista, el entrenador pierde por lesión a Carvajal, Iñigo Martínez, Sergi Roberto e Isco. Las novedades para los próximos partidos del 11 y el 15 de octubre son el regreso de Koke, además de Bartra, Jonny –lateral capacitado para desempeñarse en ambas bandas– y Paco Alcácer. El delantero, ahora cedido al Borussia de Dortmund, y Raúl Albiol son los dos exvalencianistas en la 'Roja'.



Una década después...

La recuperación experimentada por el Valencia de Marcelino en comparación a los años pasados ha servido para que el club vuelva con fuerza al mapa internacional. Este viernes Batshuayi ha sido convocado por el seleccionador belga, Roberto Martínez, y el club cuenta con hasta 11 internacionales: Siete absolutos, dos sub-21 y dos sub-19. Además, desde la Eurocopa de Naciones 2008, cuando los blanquinegros fueron cuatro (Albiol, Marchena, Silva y Villa) por tres culés en la selección de Luis Aragonés, el Valencia no superaba en número de jugadores al Barça en la 'Roja'. En Portugal Guedes repite en un combinado luso del que sigue 'borrándose' Cristiano Ronaldo. La República Centroafricana ha reclutado nuevamente a Geoffrey Kondogbia para un doble enfrentamientocon Costa de Marfil, básico en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2019.



En la tabla se observan todos los internacionales del Valencia CF y los hararios de sus partidos:





España sub-19, con Ferran Torres y el jugador del Mestalla Hugo Guillamón, jugará tres partidos de la ronda clasificatoria para el Europeo de la categoría. El 10 de octubre, a las 13:00, frente a Andorra. A las 11:00 el 13 de octubre contra Bielorrusia. Y el 16 ante la anfitriona Suiza a las seis de la tarde. Los tres enfrentamientos se disputarán en Basilea.