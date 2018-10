Neto: "Tenemos condiciones para hacer frente al Barça"

Neto ha sido protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. El guardameta brasileño del Valencia CF, elegido en el once más destacado de la última jornada de la Champions, analiza las claves del equipo a dos días del partido contra el Barça de este domingo en el estadio de Mestalla. . "El Barça es un gran rival y sabemos de las dificultades que nos van a poner a la hora de jugar", asegura el jugador, que tiene claro que el equipo "tenemos las condiciones para hacer frente y lograr un buen resultado".

Estas son sus declaraciones:

¿Después de encajar solo un gol en partidos y de las buenas sensaciones en Champions, es este el mejor momento para jugar contra el Barça?

Si es el mejor momento no lo sé, es un momento bueno pero el Barça es un gran rival y sabemos de las dificultades que nos van a poner a la hora de jugar. Diría que no existe un buen momento para jugar contra el Barça, tenemos que estar tranquilos con el trabajo que estamos haciendo y seguir por el mismo camino.

Las ganas de resarcirse tras los malos resultados en LaLiga lo hacen un equipo más peligroso todavía?

El Barça siempre es el Barça, tiene buenos futbolistas, será un partido muy difícil contra un gran rival pero sabemos que tenemos las condiciones para hacer frente y lograr un buen resultado.

Este año hay VAR, la jugada de la temporada pasada en la que se te escurrió el balón y entró aunque no subió al marcador no volverá a pasar. ¿Cómo vivió aquella jugada?

De la jugada no me acuerdo, hace ya un año y es pasado, me acuerdo del partido contra el Manchester United y solo pienso en el partido del domingo. El VAR ha venido para ayudar, siempre van a existir dudas, siempre va a haber momentos polémicos y el VAR puede solucionar determinadas situaciones. El VAR está ayudando pero creo que todavía no al cien por cien.

¿Ve todos los movimientos defensivos desde atrás, qué ha cambiado con respecto al principio de temporada?

Lo principal es dar la enhorabuena a todos los compañeros, cuando en el fútbol las cosas no salen es difícil darle la vuelta a las situación. Las cosas no salían como queríamos pero aquí [en Paterna] trabajamos con mucha fuerza e intensidad. Ahora las cosas salen, respetamos a los rivales porque todos tienen calidad para hacernos daño y tenemos que estar muy atentos. Antes no nos preparamos para los partidos de la manera correcta, hemos cambiado la mentalidad y se está demostrando con los resultados.

¿Cómo está la moral del equipo, ha mejorado después de los últimos partidos?

No solo por los dos últimos partidos, yo particularmente juego para ganar siempre que juego. Mi equipo puede jugar siempre de igual a igual con cualquiera. En el fútbol a veces las cosas no salen como deseas. Los últimos resultados son positivos, las sensaciones son buenas y se respira de manera diferente pero desde el principio tenemos esta mentalidad para jugar con quien sea, tenemos que seguir así. Desde el año pasado tenemos ese pensamiento y tenemos que seguir así.

Estuvo en el once inicial de la Champions. ¿Le duele no estar en la lista de Brasil?

No, antes los resultados no eran como queríamos y estaba con la selección, ahora han mejorado y no estoy convocado. Son cosas externas, no puedo preocuparme por decisiones de entrenadores y que no dependen de mí. Todo llegará. El trabajo que estamos haciendo es de un nivel muy alto.

¿Cómo afronta un portero una falta lanzada por Messi al borde del área?

Yo, personalmente, la preparo siempre igual. Messi es un futbolista que tenemos que respetar pero trabajamos, si no puedes hacer nada le das la enhorabuena pero me preparo como preparo para todos los futbolistas. Es la mentalidad que tenemos que tener, es un gran rival el que tendremos en frente el domingo.

¿Ofensivamente las cosas no acaban de salir bien, por qué no se acierta de cara a puerta?

Nosotros al inicio de temporada trabajamos muy duro y las cosas no salían en relación a goles que habíamos encajado. Lo mismo pasa ahora en ataque. Los delanteros trabajan con mucha calidad, intensidad... Lo más importante es no dejar que las cosas nos presionen. No hay que comerse la cabeza porque el trabajo es bueno. Las cosas no salen pero hacemos el trabajo con ganas de mejorar y saldrán como están saliendo ya. Todos tienen calidad para hacer lo que todos saben que pueden hacer.

Mestalla presentará un gran ambiente.

Mestalla es determinante para nosotros en todos los partidos, muchas veces lo he comentado, poder jugar en Mestalla es algo muy positivo para nosotros, te da una energía muy fuerte para jugar, te da ganas de participar. Jugar un partido de un nivel alto contra el Barça nos motiva mucho, tener la afición de nuestro lado podemos hacer grandes cosas.

¿A un portero le cambia el VAR su forma de actuar?

A mí no me influye en nada.

¿Ha mejorado desde que está en Valencia CF en relación a los penaltis?

Estudiamos mucho a los tiradores, ellos nos estudian a los porteros, hoy en día hay mucha información pero tiene que ver con el momento. Está claro que, como profesionales, tenemos que mejorar en todo.

Después de Anoeta dijo que el equipo se había quitado un peso de encima. ¿Siente que el equipo está ahora capacitado para hacer frente al Barça tras el partido en Old Trafford?

El peso que nos quitamos de encima es porque habíamos hecho buenos partidos pero no habíamos conquistado el resultado que queríamos. Todo el mundo quiere ganar, tenemos condiciones para ganar y no lo habíamos logrado. Cuando consigues tres puntos te da ánimo, te da fuerza, es el objetivo que buscas y te da tranquilidad. En el partido en Old Trafford todos hicimos un partido de una intensidad muy alta, hicimos cosas suficientes para merecer la victoria... Es el final de una secuencia del buen trabajo que estamos realizando. Al principio las cosas no salían. Tal vez si no hubiéramos pasado un mal inicio no estaríamos hablando del momento de ahora. El fútbol son dinámicas, a veces estás bien y a veces estás mal pero tenemos que estar preparados para todo.