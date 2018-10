El Valencia CF baja a Jordi Escobar al juvenil

Desde este viernes, el delantero Jordi Escobar jugará con el Valencia CF Juvenil Sub'18 que entrena Miguel Ángel Ferrer Mista. Así se lo comunicó al propio futbolista el técnico del filial, Miguel Grau, tras la sesión de entrenamiento.

Escobar entrenará con el Mestalla y jugará con el juvenil para tener los minutos que no ha tenido en el Valencia Mestalla desde que comenzó la temporada. En principio es una decisión llamativa que normalmente irá encaminada a que el futbolista recupere su mejor nivel y sobre todo recupere el ritmo competitivo que ha perdido desde que comenzara la pretemporada a las órdenes de Marcelino con el primer equipo. Escobar ya conoce la categoría Sub'18 porque jugó el último tramo de la temporada pasada en este equipo y de forma momentánea le puede venir bien porque siempre es mejor jugar partido tras partido en el juvenil que pasar las semanas sin oportunidades en el filial. Pero sucede que por encima de esta decisión momentánea o incluso coyuntural, está la estrategia que está llevando el club con la que es, sin duda, una de las perlas de su cantera. Y esto se acredita con la apuesta que el propio Valencia CF hizo por él a principios de año, con un contrato largo y, lo más llamativo, una cláusula de 80 millones de euros.

Con esta decisión queda en entredicho la estretegia inicial del Valencia CF con este delantero, que no ha tenido continuidad en un equipo en los últimos meses. En este sentido, no deja de ser llamativo que sea el punta que Marcelino llamó para entrenar con el primer equipo el pasado domingo ante la lesión de Santi Mina, para poder preparar el partido de Old Trafford ante el Manchester y unos días después el futbolista tenga que jugar en el juvenil para tener minutos, por más que esta decisión puntual es buena para el jugador, que en estos momentos está fuera de ritmo.

En el ambiente queda ahora, la sensación de si el Valencia acertó llevándose al jugador toda la pretemporada con el primer equipo, o si tal vez le habría venido mejor, desde el punto de vista de la formación, estar entre el juvenil y el Mestalla y empezar a tocar el primer equipo el verano próximo.