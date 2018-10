Barça: peligroso pero vulnerable

El FC Barcelona es peligroso pero también vulnerable y mañana llegará a Mestalla en uno de los momentos más tibios de las últimas temporadas. El Valencia CF debe explotar esa circunstancia. Y es que si ante el Tottenham los de Valverde dieron algunos síntomas de recuperación –basados en gran medida en el estado de inspiración de Messi y su conexión con Jordi Alba– la realidad es que su inicio de temporada gravita sobre un mar de dudas en defensa, con un rendimiento muy bajo por parte de algunos de los puntales del equipo que se refleja claramente en la estadística. Las últimas tres jornadas de LaLiga se resumen en dos empates y una derrota. Dejarse siete puntos por el camino en tan poco tiempo es un asunto muy grave para un club con las aspiraciones del Barça, que ha ido por detrás en el marcador contra rivales como Girona o Huesca y que desde que arrancó el curso los equipos –incluso los de bajo perfil– les generan ocasiones con muchísima facilidad. El partido contra el Valencia CF medirá qué hay detrás de ese simulacro de mejoría en el Reino Unido... Si es artificial o si realmente el Barça está de vuelta.

De momento no aguanta la comparación con el de la temporada pasada. Y es que si en la 17/18 se consolidaron como el segundo equipo de toda LaLiga que menos goles encajó –un total de 29 en toda LaLiga–, ahora el panorama es radicalmente distinto. En las primeras siete jornadas de campeonato los culés registran ya ocho goles en la portería de Ter Stegen. El drama en defensa es real. Tanto, que Messi lo analizaba en crudo hace algunos días. «No puede ser que recibamos goles en todos los partidos, a la mínima nos hacen gol, somos conscientes de eso, tenemos que mejorar», dijo el argentino; unas declaraciones en torno las que se anuda una especulación alimentada desde Madrid que habla de un supuesto divorcio entre el '10' y Piqué. El central, que contraatacó contra esas informaciones con una fotografía que lleva mensaje incluido en sus redes sociales, raya en mínimos casi históricos sobre el césped. Pero no es el único. Umtiti está lesionado, Semedo no acaba de cogerse en el lateral derecho –Sergi Roberto está 'KO' también– y el recién fichado Lenglet es el único que carbura. Valverde, incluso, se vio obligado a cambiar el plan en Wembley. Retiró a Dembelé para dar entrada a Arthur y adelantó a Coutinho, que asumió el papel que solía desempeñar Neymar y abandonó el escaque de Iniesta. Luis Suárez, pasado de forma y con la polvora algo mojada, no arranca, Malcom –costó 45 millones de euros este verano– solo lleva 25 minutos en LaLiga y se quedó fuera de la lista ante el Tottenham y Arturo Vidal, por si todo lo anterior no era suficiente, exteriorizaba a través de las redes sociales su descontento con respecto al rol que le otorga Valverde en el equipo.



Últimos precedentes

Esa tormenta perfecta mezcla con la rehabilitación del Valencia CF tras visitar Anoeta y Old Trafford y con una dinámica que no acaba de ser desalentadora para los valencianistas si se analizan los resultados de las últimas veces que el Barça ha visitado Mestalla en LaLiga. La temporada pasada se empató a un gol, en el curso 2016/17 los azulgrana no lograron imponerse (2-3) hasta el último momento, hace tres ejercicios se volvió a empatar a un gol y en la 2014/15 el Barça solo pudo vencer con un tanto en el último suspiro. Mestalla no se lo va a poner fácil y el Valencia CF intentará abrir al Barça por sus costuras.