Lim ya está en València para ver al Barça

Peter Lim está en la ciudad de València desde el viernes por la tarde. El propietario del club de Mestalla aterrizó en el aeropuerto de Manises y estará este sábado y el domingo, como mínimo en València. El primer y más inmediato objetivo de su viaje es ver en directo el partido de este domingo en Mestalla entre el Valencia CF y el FC Barcelona, pero ha venido con cierto tiempo para repasar temas de actualidad del club blanquinegro.

Tal y como informara este periódico el pasado martes, Lim tiene prevista una reunión con los principales ejecutivos del club como el presidente Anil Murthy y el director general Mateu Alemany, encuentro que ya se produjo ayer por la tarde, y no se descarta que a lo largo del día de hoy pueda hablar con Marcelino, si bien el técnico valencianista puede optar por estar concentrado con el equipo para el importante encuentro de mañana ante el FC Barcelona. Se desconoce si Lim seguirá en València después del encuentro de mañana, si bien, tiene bastante autonomía ya que viaja en su avión privado, no en vano, estuvo en Manchester el pasado martes viendo en directo el encuentro entre el Manchester United y el Valencia CF, en la Liga de Campeones.De ahí que bien podría reunirse con Marcelino el lunes, después del partido ante el Barça, día en que el equipo no tiene entrenamiento.

En este sentido, durante los días más complicados del equipo en este indeciso comienzo de temporada, ha sido más habitual de lo común la presencia del presidente Murthy y el director general Mateu Alemany en los entrenamientos del equipo, algo que debe descifrarse en clave de apoyo, que es lo mismo que hizo el Consejo de Administración del club tras la reunión del pasado domingo en València.

Por otra parte, el Valencia CF sacó este viernes a la venta las banderas del Centenario. Se trata de una bandera que conmemora los cien años del club valencianista y está a la venta en las tiendas oficiales. Con ella, el objetivo que tiene el club es engalanar los balcones y las ventanas de las casas donde haya aficionados valencianistas, para trasladar la fiesta del centenario a la calle. La bandera hecha de un material que no es de tela tradicional, ya que se ha confeccionado para estar a la intemperie.