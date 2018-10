Marcelino: "somos el Valencia y la idea es ganar"

Marcelino García Toral ha analizado la actualidad del Valencia CF, en la previa del partido del domingo en Mestalla ante el FC Barcelona.

Esta ha sido la rueda de prensa del entrenador del Valencia CF



¿Le tienes ganas al Barcelona?

No le tengo ganas a nadie, disfruto de lo que soy y cómo soy y dejo a los demás que vivan su vida, pero siempre quiero ganar, es un partido importante, nos enfrentamos dos grandes equipos, para nosotros sería un paso importante, pero sabemos de la dificultad que eso conlleva, no pondremos más atención que el anterior partido o el siguiente. Siempre intentamos respetar al rival al máximo se llame como se llame, somos el Valencia y la idea es ganar. Queremos ganar nuestro primer partido en casa, aunque sabemos de la dificultad.



Messi está que se sale. ¿Le tiene miedo?

Sabemos todos los que nos hemos enfrentado a él su verdadero potencial, esperamos que participe las menos veces posibles, es muy difícil pararlo, ojalá no tenga su día y nosotros hagamos las ayudas para conseguir que participe lo menos posible.



Puede que tenga su mejor plantilla, ¿Es el momento para quitarle los tres puntos al Barça?

Cada partido es una historia distinta, nunca puedes pensar que hay un momento mejor, si no todos acertaríamos la quiniela, cada partido es una historia diferente, la temporada pasada los resultados fueron muy apretados, solo nos ganaron la vuelta de Copa por más de un gol, el resto de los partidos fueron muy igualados, en casa estuvimos a punto de ganarlos y en el Camp Nou fue una victoria por la mínima. Si estamos muy acertados y ellos no están a su más alto nivel se puede ganar al Barça, esperamos estarlo nosotros y deseamos conseguir que ellos no adquieran ese máximo nivel.



¿Está pendiente de Luis Suárez? ¿Qué le pasa a Diakhaby y Vezo?

Mi idea es que va a venir Luis Suárez y que va a jugar, si no lo hace, bien, mejor, sería una preocupación menos, pero nuestra idea es prepara el partido como si estuviera en el campo. Mouctar y Rúben están perfectos, pero hay que hacer una lista de 18, Ferran viene de un proceso gripal con fiebre, solo Mina está lesionado, el resto están disponibles.



Coquelin esta a un nivel muy alto. ¿Sería una sorpresa verlo en otra posiciones?

Para mí sería bastante sorpresa, de hecho creo que no va a jugar de lateral derecho mañana. Es un gran futbolista, de mediocentro es lo ideal, puede darnos en banda, hasta nos pudo ayudar de central el año pasado contra el Madrid, pero de lateral derecho no creo que vaya a jugar.



El equipo ha mejorado, ¿Es qué punto está el equipo ahora?

Es muy difícil valorar en qué punto está, igual que decirte que tenemos un amplio margen de mejora, el equipo va creciendo y tiene una mejora sostenida, pero es que yo no lo vi tan mal antes. Nunca lo vi vulnerable, dejado, apático, este equipo nunca dio esos síntomas, nos faltó continuidad, éramos discontinuos, ahora hemos mejorado en ese aspecto y mi sensación es que en muchos de los partidos estuvimos a punto de ganar, ahora estamos mejor, más compactos, más sólidos y hay jugadores que ahora tenemos y antes no teníamos por lesión y otros que han mejorado su estado de forma por sus pretemporadas extrañas, la suma de todo nos hace acercarnos a nuestro máximo nivel.



¿Qué importancia tiene la afición?

En este tipo de partidos la motivación es intrínseca, la importancia del partido ya te genera una motivación extra, pero hay que intentar que no sea excesiva. En lo que incide la afición es en el nivel de confianza de cada jugador, porque siempre que hay un murmullo puede surgir en cada jugador que aparezcan las dudas, y cuanto menos jugadores tenga con dudas y reciban su apoyo va a incidir positivamente sin ningún tipo de dudas.



El Barcelona viene de una mala racha en Liga, pero ganó al Tottenham en Champions. ¿A qué Barça espera?

A eso quisiera yo contestar. Hay que esperar al último Barca, al del Tottenham y eso es lo que tenemos en mente. El equipo es verdad que no tuvo un nivel colectivo y de continuidad en Liga, pero al Athletic lo pudo ganar, al Girona jugó con diez, contra el Leganés posiblemente fue el partido menos bueno, pero en casa hizo merecimientos para conseguir una victoria. Sabemos que el Barça contra el Valencia va a jugar al máximo nivel y va a jugar con los mejores. Nosotros podíamos ser un equipo sorpresa el año pasado al principio, pero ahora ya somos respetados como el equipo que solía ser, el Barça vino en la jornada 13 sabiendo que se enfrentaba a un buen equipo y en una buena dinámica. Será muy difícil, son muy buen equipo pero tenemos la ilusión de ganar y de ser competitivos.