Valverde no aclara si jugará Luis Suárez en Mestalla

Ernesto Valverde no aclara si Luis Suárez estará en el once titular del partido en Mestalla. El futbolista no se marchará con la selección de Uruguay por las molestias que sufre en la rodilla pero, sin embargo, no está descartado que entre en la convocatoria frente al Valencia CF.

"Ayer no salió a entrenar, porque era un día más de recuperación, pero está previsto que se entrene hoy. Nuestra idea es contar con él. Pero es un jugador que tenemos que cuidar, eso está claro", son las palabras del técnico del FC Barcelona horas antes de viajar hasta València.

Sobre el equipo de Marcelino, explica el técnico del Barça que "aunque no ha empezado tan bien como el curso anterior, el Valencia mantiene sus señas de identidad muy claras y se le ha escapado algún partido, pero es un equipo que está en Champions por algo, con un 4-4-2 muy marcado, tácticamente muy invulnerable, difícil de entrar por dentro, con un contraataque espectacular y gente rapidísima. Será difícil como siempre, el año pasado ya nos costaron los dos partidos. Será un partido duro. Si está en Champions es por merecimientos propios, a nosotros nos toca jugar un partido de Champions por el rival".

Con muchas dudas en LaLiga, donde no ha ganado los últimos tres partidos, el miércoles dio una exhibición en Wembley ganando 2-4 al Tottenham y con ese panorama se presenta en Mestalla. "El fútbol no son matemáticas. Al final, somos el mismo equipo, no hay tanto cambio. A veces tienes un error puntual y luego tienes que remontar un partido, pero nuestra respuesta siempre es la misma: la de salir a dominar e imponer nuestro juego", dice Valverde.

En Londres, además de un Messi colosal, destacó el papel de Arthur como organizador de juego. "Arthur es un jugador que tiene unas características muy especificas, diferentes a otros. Nos da control y posesión y entendí que nos venía bien para ese partido. Mañana es otro tipo de partido y ya veremos", comentó respecto a la posibilidad que el joven centrocampista brasileño vuelva a ser titular.

Ante el Tottenham, Arturo Vidal no entró en el once y, a la conclusión del partido, el chileno publicó en sus redes sociales un emoticono con cara de enfado, dejando entrever quizá que no estaba de acuerdo con sus suplencia.

Valverde ironizó sobre este hecho: "A mí, no me ha dicho nada sobre eso y tampoco sé si estaba enfadado por el partido o porque había tenido un accidente doméstico".

En cualquier caso, el Barça parece otro cuando disputa la Liga de Campeones, un objetivo que su entrenador negó que se hayan marcado como prioritario este año. "Nuestro objetivo es la regularidad. Ser el mejor equipo todos los días, y eso pasa por ganar la Liga", afirmó.