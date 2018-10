"El equipo es más competitivo que el año pasado"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho con el buen partido de sus jugadores frente al FC Barcelona.

¿Cómo está Guedes?

[Este es el primer diagnóstico de la lesión de Guedes]

La Liga está muy igualada.

Tuvimos que ganar muchos más partidos pero lo no hicimos, estamos a seis y cinco puntos del Barça y del Madrid, el calendario ha sido muy exigente, hemos tenido lesiones y jugadores que están cogiendo su mejor nivel, no es lógico haber ganado solo un partido, llevamos muchos empates, pero este equipo ha demostrado ser competitivo.

Si los delanteros estuvieran tan bien como la parte defensiva llevaríamos más puntos... Los delanteros parece que hacen la guerra por su cuenta.

No he tenido esa sensación, creo que se han asociado bien, han participado con los jugadores de fuera, se han dejado de cara los balones, faltó precisión, quizás en otros partidos es evidente que llevamos muy pocos goles, pero estoy satisfecho hoy de sus trabajos, fue una pena no materializar más ocasiones, hemos empatado contra un gran equipo que venía de golear al Tottenham y a nosotros nos hizo muy pocas, solo una acción en la que pudimos estar más intensos. Hicimos méritos para sumar los tres puntos.

Valoración de la temporada.

Creo que llevamos menos puntos de los merecidos y hoy es otra prueba de ello, hemos competido contra rivales de altímismo nivel, tuvimos algunos momentos de duda, pero nos falta materializar ocasiones, no acertamos, pero el equipo es muy competitivo, a estas alturas de competición es más competitivo que el año pasado, lo que pasa es que nos faltan los goles, también hay que tener en cuenta el calendario. Las sensaciones son buenas viendo el nivel competitivo en los últimos partidos, creo que al final de la primera vuelta estaremos bastante arriba. Eso es mi sensación viendo lo que demuestra el equipo.

¿Entiende el VAR? No entró en la patada de Mario Gaspar y hoy hay una agresión a Parejo.

Desde mi posición no la he visto, sí lo entiendo, no es perfecto, puede ser, pero creo que en líneas generales nos ayuda a que sea más justo. Es verdad que hay interpretaciones dispares a veces, pero nos posibilita que haya acciones que se concedan y que antes no se hacía. Ahora hay menos errores y eso condiciona el partido para que sea más justo.

Me ha llamado la atención que Rodrigo haya ido al banco, ¿Por qué?

Rodrigo es el delantero que más minutos lleva desde el incio de la competición, entre medias de los dos partidos de Liga jugó en Manchester, hay distintas opciones, lo valoramos para ser lo máximo competitivos y elegimos. Para nosotros Rodrigo es muy muy muy importante y lo va a ser a lo largo de la temporada.

Calendario brutal, pero el equipo ha perdido menos partidos que el líder de la Liga.

Pero solo hemos ganado uno... somos un equipo muy competitivo, pero tuvimos un calendario muy complicado, muy difícil, tuvimos bastantes problemas en cuanto a lesiones de jugadores y no tuvimos el acierto para ganar, pero si alguien mereció ganar fue el Valencia, también contra el Celta y el Levante, otros partidos estuvieron ahí en el alero, solo estuviumos mal 45 minutos en Cornellà. El bagaje de puntos es muy escaso, pero el equipo es muy competitivo. Creo que siendo justos es que el equipo va a más, pero eso hay que rubricarlo con victorias. Hay que descansar, estamos orgullosos de esta semana, hay que recuperar jugadores y volver a enfocar una serie de partidos muy importante, ahora jugamos contra el Leganés y debemos de ganar sí o sí.

¿Qué tecla ha tocado para que mejora la defensa y qué incidencia tiene Garay?

Antes decía que había tenido pérdidas de jugadores importantes, hubo partidos en el centro del campo que jugamos sin tener una medio específico de contención y eso nos llevó a ser poco eficaces con secuela en nuestra área, a Garay no lo vamos a descubrir ahora, pero todo se debe a la implicación de todos los jugadores cuando no tenemos el balón. Dejar al Barça sin casi ocasiones de gol quiere decir que trabajamos muy bien. El compromiso del equipo es lo que nos lleva a ser un equipo que concede poco. En ataque generamos ocasiones, pero pudimos generar más, sí.

¿Ha bajado Peter Lim al vestuario?

Nunca tiene por costumbre bajar, hoy tampoco lo ha hecho, pero ayer sí que nos ha transmitido su total confianza en el proyecto. Es una pena que no le hayamos brindado una victoria en directo, esperemos que la próxima la consigamos.

¿Va a viajar con su selección Guedes?

No sé lo que va a pasar, los médicos hablarán y verán cuál es la mejor solución para tenerlo disponible lo antes posible.