Gayà se apunta al duelo con Jordi Alba

El Valencia-Barça es uno de los grandes clásicos de la Liga. Un partido cargado de alicientes, repleto de futbolistas de élite. Esta noche, además, a la calidad de Jordi Alba y José Gayà se unirá en ambos carriles izquierdos el cambio de estatus en la 'Roja' llevado a cabo por el seleccionador, Luis Enrique. Cada vez que es cuestionado por las razones de la ausencia del zurdo de l'Hospitalet, el técnico asturiano responde que no decide por motivos personales, sino simplemente deportivos. El jugador catalán destaca en la faceta ofensiva de un Barcelona que exprime al límite el juego por los costados. Gayà, sin embargo, supera en rendimiento defensivo y equilibrio al futbolista vendido a los culés por el Valencia CF hace ya más de seis años, a cambio de 14 millones de euros. La madurez de Gayà se refleja en el campo, a pesar del inicio titubeante del equipo, y acredita con creces la decisión del nuevo seleccionador en la parte izquierda de la defensa de España.

José Gayà no quiere perderse la cita frente al Barcelona, un partido fundamental en el que los de Marcelino persiguen la primera victoria de la temporada en Mestalla antes de la que la competición pare nuevamente con motivo de los encuentros de selecciones. Después de trabajar con los recuperadores durante los días posteriores al empate de Old Trafford, el de Pedreguer se probó en la sesión de ayer con el abductor de la pierna derecha vendada. El alicantino entró en la lista de convocados y, salvo complicación en estas próximas horas, a las 20:45 formará en el once de gala del Valencia. Gayà resistió con molestias frente al Celta, descansó en Anoeta y completó los 90 minutos contra los 'diablos rojos' a muy buen nivel. Una vez que concluya el Clásico del Mediterráneo con el Barça, el '14' del Valencia debe unirse a la expedición de la 'Roja' que se enfrentará los días 11 y 15 de octubre a Gales e Inglaterra, respectivamente.

Jordi Alba, por su parte, tendrá que ver por segunda ocasión consecutiva los partidos de España desde casa. Una situación extraña para un jugador que hasta la llegada de Luis Enrique ha vestido la camiseta internacional en 66 ocasiones, jugando en dos ocasiones tanto la Eurocopa como el Mundial. En Barcelona se especula con una hipotética mala relación entre el ex del Valencia y el seleccionador en la etapa de 'Lucho' como técnico barcelonista. El '18' blaugrana, a sus 29 años, sigue siendo un arma importante en el ataque del equipo de Guardiola. En la Liga suma un gol y una asistencia, además de tres pases de gol más en la Champions. Eso sí, en defensa los rivales se han percatado de las desconexiones de Alba con el central zurdo. Sin Umtiti al lado, con un zaguero menos físico como es el Lenglet, el carrilero está sufriendo especialmente en los centros laterales que caen en su zona. Este es uno de los problemas defensivos de un Barça que ha recibido siete goles en cuatro envites.



El pique de Alba con Mestalla

La capacidad ofensiva de Jordi Alba está fuera de toda duda. Sin ir más lejos, la campaña anterior el Barcelona empató en el minuto 82 el partido de Liga (1-1) con un gol del pequeño zurdo. Ganó la espalda a Montoya después de una genial asistencia de Leo Messi. Celebró el gol con rabia y escuchó silbidos en la grada. El jugador realizó una serie de declaraciones tras el choque: [Esto es lo que piensa Jordi Alba de la afición de Mestalla]

En cuanto a los carriles del Valencia, el izquierdo es por el que menos ha sufrido el equipo, pero también por el que más ha atacado. Si bien los de Marcelino deben aumentar la producción ofensiva, Gayà ha sido de los que más se han dejado ver en este primer tramo de temporada. El valenciano ha sabido generar peligro tanto en combinaciones con Denis Cheryshev como con el luso Gonçalo Guedes.