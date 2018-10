Denis Cheryshev habló al término del partido para resaltar el esfuerzo de sus compañeros y asegurar que merecieron la victoria ante el Barça.

Empate contra el Barça

Tenemos que sacar las cosas positivas del partido, puntuar contra el Barça siempre es positivo, queríamos ganar, pero sabemos de sus jugadores y hemos hecho un gran partido, hemos tenido ocasiones para ganar, ellos no nos han generado muchas y hay que sacar cosas positivas.

Gol en el minuto 1

Hacer gol en el primer minuto te da alas, el equipo estuvo muy bien en los primeros minutos, luego estuvimos muy compactos y en una jugada entre líneas nos ha castigado, solo hay que corregir eso.

El equipo valiente en la segunda mitad

El equipo buscó la victoria, en defensa estuvo muy bien, salió con peligro en ataque y hay que corregir pequeños errores, para cerrar lineas de pase sobr etodo, pero nos podemos ir contentos.

Salió sin apenas calentar

Espero que lo de Gonçalo no sea nada, hubiera preferido que él jugara y yo ayudar en los últimos minutos para que el míster tenga a todos disponibles, ha sido una pena y espero que no sea nada. Al principio me he sentido un poco ahogado, pero luego mejor con la ayuda de mis compañeros.

Mestalla ambientazo

La verdad es que ha sido espectacular, veníamos escuchando música y nos quitamos los cascos para escuharlarlos en el recibimiento, nos dejaron con la boca abierta, es un placer y queremos jugar para ellos.

El equipo va para arriba

Por supuesto, cada partido nos lo planteamos para conseguir la victoria, el equipo está en una línea ascendente y queremos ir para arriba.