La hora del despegue del Valencia Mestalla

El Valencia Mestalla, octavo en la tabla, visita Lleida esta tarde con el objetivo de levantar el ánimo tras la derrota de la semana pasada y volver a la senda del triunfo para seguir luchando en los puestos altos de la clasificación. Los pupilos de Miguel Grau se encuentran a tan solo dos puntos del segundo clasificado, por lo que una victoria podría meterles de lleno en la zona de Play-off de ascenso.

El equipo valencianista llega al choque tras sufrir una dolorosa derrota la semana pasada y con muchas ganas de resarcirse. Tras estar firmando el mejor arranque defensivo de los últimos 17 años, el filial encajó cuatro dianas contra el Badalona en un partido en el que se arriesgó mucho arriba y se descubrieron atrás. Es por ello que los valencianistas quieren aprovechar esta nueva visita a tierras catalanas para hacer gala de su habitual equilibrio y despliegue futbolístico.

La epidemia en forma de proceso vírico mermó mucho al equipo, pero para esta jornada recupera a todos los efectivos que la padecieron. Emilio Bernard, Guillem Molina, Iñaki Pardo o José Pascual Alba podrán ser de la partida tras superar este problema de salud. Dos de ellos, Guillem y 'Pascu', podrían entrar directamente en el once inicial. Ambos descansaron durante la semana y no viajaron a Manchester para jugar la Youth League, así que podrán estar en condiciones óptimas para ayudar al equipo a mostrar de nuevo su mejor versión. Por contra, Kangin Lee, con molestias en los isquios, será la baja más sensible del filial del Valencia CF.

Guillem ofrecerá la posibilidad de jugar en el lateral diestro y dar descanso a Badal, que lleva tres partidos en dos semanas. 'Pascu' podría volver a jugar en banda izquierda para reforzar el mediocampo con más capacidad de tener la pelota y para proyectar a Centelles al ataque. El lateral está siendo de los mejores en este arranque.

Para conseguir el triunfo una de sus principales armas será Fran Navarro. El punta de Pinedo es el segundo máximo anotador de la categoría por detrás de Pedro –delantero del Lleida– y maquilló el resultado en la abultada derrota ante el Badalona. En las filas del cuadro catalán se encuentra el exvalencianista Fernando Cano. El mediapunta será una de las principales amenazas del bando local.