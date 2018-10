Messi y la lesión de Guedes evitan la victoria del Valencia

Una aparición decisiva de Messi y sobre todo la pérdida de Gonçalo Guedes echaron al traste una gran puesta en escena del Valencia CF, que se había puesto por delante con el gol de Ezequiel Garay y amenazaba al Barça con hacerle el segundo al más mínimo descuido. La lesión del portugués pesó táctica y anímicamente en el equipo, que poco a poco perdió metros y capacidad de respuesta frente al monólogo del Barça en otro gran partido del equipo en defensa, anulando más adelante o más atrás casi todos los argumentos ofensivos del Barcelona.

Antes de que los dos equipos empezaran a desplegar la pizarra sobre el césped el Valencia se adelantaba en el marcador. Con poco más de un minuto transcurrido, el saque de córner hacia la posición de Batshuayi lo toca de cabeza un defensa del Barça y habilita así la posición de Garay, que entrando al segundo palo remata a placer el 1-0. Antes de que lo pudiera imaginar, el equipo de Marcelino estaba por delante en el marcador.

Apenas el Barça intentaba recolocarse e iniciar su monólogo con la pelota, el Valencia estaba a punto de asestarle un segundo golpe mortal en el minuto 5. Una arrancada de Guedes sin calificativos, rotunda, llevándose la pelota con la cabeza para dejar atrás a dos contrarios y poner el centro para que Batshuayi está cerca de concluir en el 2-0. Ter Stegen había evitado el tanto al desviar el balón córner y, a la salida del mismo, Kondogbia enviaba un zurdazo que se iba rozando el palo.

Conclusión: al Barça le pintaba muy mal el partido, por detrás en el marcador y con un equipo enfrente capaz de matarlo en velocidad a poco que lograse recuperar alguna pelota. Aunque todo esto se le empezó a ir al traste al Valencia CF cuando Guedes se lesionaba en una pugna con Coutinho. Salía del campo el portugués y volvía a entrar, pero a la primera se vio que no podía continuar.



Guedes, lesionado

Con solo once minutos jugados, Marcelino perdía el arma clave para tranquilidad del Barcelona, que a partir de ese momento empezaba a dominar y dominar ante un Valencia que ya no respondía de la misma manera y, al no encontrar salida, se iba cayendo hacia atrás. Lo vio el Barça y Messi, en una pared con Suárez, empataba el partido de un zapatazo desde la frontal del área muy colocado al que no pudo llegaer Neto.

El Valencia no encontró la manera de salir de la cueva con la excepción de una recuperación de Soler, el jugador que más intentó coger la bandera de Guedes. Una buena triangulación entre Gameiro y Cheryshev que acabó por rematar Gayà llegando desde atrás muy cerca del poste.



Cambio de cara

Marcelino corrigió en el descanso y el equipo dio un paso adelante, empezó a morder más arriba y, con más intensidad, poco a poco iban apareciendo las debilidades de Piqué, de Vermaelen. Más allá de un disparo de Cheryshev en el 47, no fue una segunda mitad de grandes ocasiones. La más clara fue para el Barça cuando Gayà, en una gran recuperación en el minuto 74, evitaba el remate de Coutinho.

Aunque el Valencia hizo sufrir al Barça, Batshuayi peleaba todos los balones y se llevaba muchos, permitiendo, ahora sí, salidas por banda de Cheryshev y Soler.

En el 57 se produjo una jugada en la que Parejo, al perder el balón, agarró por detrás a Coutinho con insistencia. El árbitro deja seguir, Parejo continúa agarrando y el brasileño se lo intenbta quitar de encima golpeando primero con un brazo y luego con el otro sobre el rostro del capitán valencianista. El árbitro resolvía con amarilla para ambos pasando por alto que lo del jugador del Barça es agresión.

Los dos equipos acusaban el esfuerzo, más el Barça, que apuraba las acciones de Messi apsiempre con peligro aunque la defensa del Valencia volvió a estar en un gran nivel. Y al final con Dembelé, que mucho más fresco tampoco pudo resolver ninguna de sus incursiones.



Ficha técnica:



Valencia CF: Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia (Coquelin, min. 79), Guedes (Chéryshev, min. 12); Gameiro (Rodrigo, min. 67) y Batshuayi.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arhur (Rafinha, min. 88), Coutinho (Dembélé, min. 84); Messi y Luis Suárez.

Goles:

1-0, min. 2: Garay.

1-1, min. 23: Messi.

Árbitro: González González (C. Castellano-leonés). Amonestó a Carlos Soler (min. 43) y Parejo (min. 58) por parte del Valencia; y a Luis Suárez (min. 41) y Coutinho (min. 58) en el Barcelona.

Estadio: Mestalla, 46.249 espectadores.