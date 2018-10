¿Para cuándo se espera a Santi Mina?

Santi Mina sigue dando pasos en su recuperación pero todavía le falta un tiempo para volver. El delantero gallego, 'KO' por una fuerte contusión en la meseta tibial de su rodilla izquierda con alteración travecular desde el partido contra el Villarreal, aparcó la férula hace unos días pero todavía se ayuda de unas muletas para caminar con normalidad.

Está acudiendo a Paterna a diario en doble sesión para trabajar en el gimnasio pero todavía no corre. La previsión es que siga recuperándose todavía durante alguna semana más. De hecho, no está previsto que llegue a tiempo contra el Leganés y es muy difícil que pueda jugar ante el Young Boys en Champions. Salvo que evolucione muy favorablemente durante el parón, no reaparecerá hasta final de mes, quizá ante el Athletic.