El objetivo de Guedes

Gonçalo Guedes respiró este lunes aliviado. A primera hora de la mañana se sometió a pruebas médicas en una clínica de confianza del Valencia CF y allí se confirmaron los pronósticos que recogieron los servicios médicos del club en una primera exploración realizada todavía en Mestalla, nada más retirarse del terreno de juego en el minuto 11 de partido contra el Barça. Las pruebas confirmaron la distensión en el abductor izquierdo producto de un golpe en la rodilla en una acción en la que estaba con las piernas abiertas. La buena noticia es que el portugués no tiene rotura y eso es mucho. Sus sensaciones la noche anterior no eran las mejores en la vuelta a casa tras el partido. Además de sentirse frustrado por el contratiempo –con el añadido de la dimensión del rival, de que se sabía en un punto de forma idóneo para dar rienda suelta a su mejor versión y de que habían venido sus amigos al estadio– salió bastante dolorido.

El Valencia CF, una vez examinado, remitió toda la información a los doctores de la Federación Portuguesa de Fútbol, que al ver el diagnóstico aceptaron que el jugador no viajara a la concentración de su selección para recuperarse en la Ciudad Deportiva de Paterna y en su lugar Fernando Santos reclutó a Rafa, centrocampista del Benfica de 25 años. «Recupérate pronto, Gonçalo», escribían desde la cuenta oficial de la FPF. Los tiempos para su regreso al césped los va a marcar su evolución pero la primera estimación que se maneja en Paterna es que pueda volver dentro de un periodo de tiempo no muy largo, entre doce y quince días. Eso implica que el '7' no está descartado para el partido del día 20 ante el Leganés en Mestalla. Que llegue a tiempo es complicado y para que ello suceda todo debe ir sobre ruedas, cumpliendo los plazos según la estimación más optimista. Aunque a priori parece poco probable que acabe por el escaso margen que tiene y el desgaste propio que asume un jugador de su posición sobre el terreno de juego, Guedes está decidido a atacar ese reto de volver antes de 15 días. Objetivo Leganés. Si no llega a tiempo, la idea que manejan a día de hoy en el club es que regrese en Berna (Suiza) ante el Young Boys, tres días después, en el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Esa es la previsión inicial y el desarrollo de la recuperación pondrá la fecha definitiva para su vuelta.



Una pretemporada atípica

El jugador, tras una pretemporada atípica y marcada por el tira y afloja entre Paris Saint Germain y Valencia CF por su futuro, está deseoso de recuperar su mejor rendimiento. No quiere perder tiempo y, además de pasar las pertinentes pruebas médicas, estuvo este lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna conversando con los doctores, perfilando al detalle el plan para su rehabilitación total y tiene previsto ponerse manos a la obra cuanto antes con los fisioterapeutas. El jugador se tratará en doble sesión y poco a poco irá avanzando en el gimnasio y posteriormente sobre el césped.