Paco Alcácer: "Al Valencia CF nunca le hubiera dicho NO"

Paco Alcácer vuelve a estar en la primera plana de la actualidad deportiva tras sus buenas actuaciones en el Borussia Dortmund, su actual equipo, y su regreso a la selección española de fútbol de la mano de Luis Enrique.

El exjugador de Valencia CF y FC Barcelona estuvo en el programa deportivo de radio El Transistor de Onda Cero, donde se le preguntó por las posibilidades que tuvo este verano de volver al Valencia CF, ¿te llegaron a decir algo?: "Yo al Valencia CF nunca le hubiera dicho NO de volver porque al final yo soy un valencianista más, aunque la gente no piense lo que es. A mí lo que piense la gente que no entra en el rodeo de mi vida, como que me da igual, como si me quieren insultar, lo primordial es lo que piense la familia y los amigos. Yo salí del Valencia a un club como es el Barcelona y es una decisión que tiene que ser respetada, podrán decir que no soy valencianista, o lo que sea, pero me da igual, yo soy valencianista y nadie me lo va a cambiar".

¿Por qué elegiste Alemania y, sobre todo, el Borussia, tenías otras ofertas?: "Miras todo lo que tienes y ves que el Dortmund es un grandísimo club, tiene una grandísima afición, tiene unas cualidades dentro de lo que es Alemania muy grandes y, al final, pues el míster y cuerpo técnico y el Dortmund me querían expresamente a mí y eso hace que te decantes más por un club".