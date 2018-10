The Guardian destaca a un valencianista entre las perlas de 2001

The Guardian destaca a un valencianista entre las perlas de 2001 I. HERNÁNDEZ

The Guardian lanzó el pasado jueves su ranking con los sesenta mejores jóvenes talentos en el mundo del fútbol. El especial Next Generation de la publicación británica se ha instalado como referencia en la categoría. Tener presencia en la clasificación es sinónimo de prestigio y en su edición 2018 está Lee Kang-in.

El surcoreano toma el testigo de otro diamante valencianista, Ferran Torres, que estuvo destacado en la tirada de 2017, como imagen de la generación 2000. En esta ocasión, el foco alumbra a los futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2001. La generación 'K'empieza a pedir paso. Los corresponsales de The Guardian también destaco a Nabil Touaizi, excompañero de Kang-in en el Valencia CF hasta mediados de la temporada pasada e internacional Sub-17 por España.

Su trayectoria en las categorías inferiores de Corea del Sur, los destellos que ha dejado esta pretemporada con el primer equipo (gol incluido en el Taronja) y la Youth League han convertido a Kang-in en referencia dentro de su camada. El Valencia CF ya se ha enfrentado –con derrota– en la competición a la Juventus de Nicolò Fagioli y al Manchester United de Mason Greenwod, que también están en la clasificación de The Guardian. No es la primera vez que Kang-in aparece destacado como proyecto de futuro en una clasificación. Entre mayo y junio, el atacante ya participó con éxito en el Torneo de Toulon, donde dejó dos goles y fue elegido en el XI ideal, junto al escocés Billy Gilmour (Chelsea), que también está en la clasificación de The Guardian.



'El Tigre Asiático'

El Valencia CF cuenta con uno de los futbolistas con más proyección de Asia, con el valor estratégico que eso supone. Es el único surcoreano del ranking, el asiático, junto al japonés Takefusa Kubo (mediapunta del Yokohama Marinos), el iraní Allahyar Sayyad (delantero del Esteghlal), el chino Tao Qianglong (delantero del Hebei) y el australiano Jacob Italiano (mediapunta del Perth Glory, que pasará al Borussia Mönchengladbach alemán cuando cumpla la mayoría de edad). Dentro de cinco días arrancará en la isla de Java (Indonesia) el torneo asiático Sub-19, donde se resolverá el campeón continental de la categoría y las cuatro plazas para el Mundial Sub-20 de Polonia (mayo-junio de 2019). Lee Kang-in no estará en la cita porque las partes han decidido priorizar su formación en el Valencia CF, aunque la temporada pasada sí estuvo en la fase de clasificación. Si los surcoreanos no fallan, el mediapunta estará en el Mundial Juvenil en tierras polacas.



Blindaje y Balón de Oro futuro

John Duerden, el especialista de The Guardian encargado de dar un par de pinceladas sobre el perfil de Kang-in subraya la importancia de los 80 millones de su cláusula. No es un detalle sin importancia. El Mónaco ha invertido casi 40 millones de euros en adquirir dos futbolistas de la lista: Willem Geubbels (extremo del Lyon) y Pietro Pellegri (delantero del Genoa). El Real Madrid siempre es otro nivel, en verano invirtió 45 millones en Rodrygo, atacante del Santos.

Como ha sucedido antes con José Luis Gayà, Carlos Soler o –todavía– con Ferran Torres, sólo por citar a los más recientes, Kang-in empieza a poner su nombre en todo tipo de reportajes y análisis sobre talentos del futuro. El portal 90MiN ha seleccionado al valencianista entre ocho potenciales balones de oro: Billy Gilmour (Escocia, Chelsea), Jann-Fiete Arp (Alemania, Hamburgo), Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid), Alphonso Davies (Canadá, Bayern), Phil Foden (Inglaterra, Manchester City), Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax) y Jadon Sancho (Inglaterra, Dortmund), número uno. Kang-in todavía tiene que quemar etapas y completar procesos con éxito, pero su proyección y sus condiciones están no dejan indiferente a nadie.