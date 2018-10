El Valencia Femenino busca su primera victoria a domicilio

Como el Real Madrid, visten de blanco, comparten espacio en Primera con Atlético y Rayo Vallecano y hasta las iniciales del escudo están inspiradas en el diseño original del club presidido por Florentino Pérez. Pero no son el Real Madrid. De hecho, el club de Concha Espina es el único grande que no abre sus puertas al fútbol femenino, hasta la fecha su presidente no ha mostrado ningún interés en el fomento de una liga donde los clubes importantes del país cada vez son más: Barcelona, el citado Atlético, Athletic, Sevilla, Real Sociedad, Levante... o el Valencia CF. Precisamente, el Valencia Femenino visita este mediodía al Madrid CFF, equipo fundado en 2010 por un empresario óptico, Alfredo Ulloa, para que se hija Paola pudiera jugar al fútbol en un equipo de la capital.

Paola continúa en el equipo, es la portera, pero parece complicado que se recupere a tiempo para el partido de hoy. El Valencia debe afrontar el choque con la máxima concentración –sin mirar a la tabla de clasificación, donde las madrileñas son duodécimas– y tratar a su rival como si se tratara del mismo Real Madrid. No hay otra manera, ya que el duelo se presenta más igualado de lo que se podría suponer al comienzo de la competición. Sólo dos puestos y dos puntos –el Valencia es décimo con diez puntos– les separan en la tabla.

Las chicas de Óscar Suárez están obligadas a empezar a ganar lejos del Antonio Puchades para avanzar posiciones hacia la parte alta. El equipo valenciano tratará de romper una racha de dos jornadas sin ganar tras un arranque irregular. Con solo una victoria, llega a este duelo después de perder ante el Granadilla por 3-0 y empatar la pasada semana en casa sin goles ante el colista, el Málaga. Las blancas, en cambio, sólo supieron lo que es vencer en la primera jornada ante el Huelva. Después encadenó tres derrotas.

En el Valencia es baja Alejandra, que abandonó la sub-19 con molestias, además de Aedo y Flores, que están con Chile y México.