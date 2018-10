"Yo no quiero ir a China"

Siete años después, pero Kevin Gameiro siente que llega a tiempo de todo. Bromea con la edad –«¿soy viejo, eh?»– pero le queda mucha cuerda. Su gol en Anoeta fue una inyección de confianza. Le ha costado arrancar pero mantiene que llega a las 20 dianas y promete marcarle al Leganés. El ´9´ habla de la falta de gol, de las propuestas que tuvo para marcharse a juhgar a China y hasta de lo que pasó el día de su boda, hace un año...

El otro día hizo una escapadita a Dénia con la familia. Se le ve muy cómodo en València.

Sí, estoy bien. Me gusta hacer turismo cuando tengo el día libre para descubrir los rincones de la Comunitat. La ciudad (València) no la he pisado mucho todavía pero seguro que tendré tiempo también para descubrirla.

Después de tres intentos frustrados de fichar por el Valencia CF venir aquí ya sería algo casi personal.

Sí... He tenido varias oportunidades para venir aquí en el pasado pero lo importante es que ahora, por fin, estoy aquí y quiero aprovecharlo para disfrutar y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

A estas alturas creo que ha quedado claro que Gameiro nunca rechazó al Valencia CF en el pasado.

Yo nunca en mi vida he dicho «no» al Valencia CF. Al contrario... Yo dije «sí» pero los clubes no se pusieron de acuerdo. La vida es así...

¿Cómo fue ese episodio de hace siete años, cuando pudo venir del Lorient? Estaba casi todo hecho ya...

Mi mujer, Lina, estuvo en València buscando casa, con eso te lo digo todo... Pero a la hora de la verdad no pudo ser. Por fortuna, finalmente se ha dado y estoy muy bien.

Dicen los que mejor le conocen que a Gameiro no le gusta que le etiqueten como un jugador revulsivo.

Yo, como todo el mundo, quiero jugar, quiero ser titular... Pero como habéis visto, en mi carrera he hecho las dos cosas, he sido titular y he ido al banquillo. Sean 20, 60 o 90 los minutos que juegue soy siempre intento darlo todo para el equipo. La verdad es que tengo muchas ganas de jugar y si pudiera jugar todos los días lo haría.

¿Cómo lleva las rotaciones? Hasta ahora está habiendo protagonismo para los cuatro delanteros.

El míster administra los tiempos entre los cuatro delanteros. Estamos mejorando, no tenemos mucho gol pero creo que los cuatro podemos dar más y vamos a hacerlo.

Se habla mucho de esa falta de gol del equipo.

Sabemos que hay que trabajar, el equipo ha cambiado muchos jugadores este verano, algunos hemos llegado muy tarde, no hemos hecho la pretemporada aquí y eso hace que también te cueste un poco. Tienes que adquirir los automatismos y conocer bien a los compañeros.

¿Hasta qué punto afecta eso? Marcelino lo ha dicho varias veces.

Es algo que a veces llega rápido y a veces no. Hay veces que hay que trabajarlo y otras se da de forma más natural. Es una cuestión de feeling, táctica... Cuando coincidí con Griezmann recuerdo que esa química fue instantánea, conectamos en seguida. No sé, es algo difícil de explicar, pero no será ningún impedimento para nosotros.

¿Con cuál de los delanteros se complementa mejor ahora mismo?

Pienso que los cuatro somos diferentes, uno juega mejor de espaldas, otro corre mejor al espacio, otro se maneja mejor con el balón... Somos cuatro delanteros complementarios. Generamos ocasiones pero hay que seguir trabajando. Defensivamente hemos crecido y ahora vamos a encontrar el gol rápido.

¿Es de los que le da vueltas a las jugadas una vez acabado el partido?

Sí, pero en cuanto acaba el partido pasa y ya pienso en el siguiente.

Dijo en su presentación que iba a marcar 20 goles o más esta temporada. ¿Todavía estamos a tiempo?

Sí (ríe). En el fútbol todo va rápido y yo estoy muy seguro de mí mismo... Pienso que vamos a hacer una buena temporada.

Muchos delanteros no se atreven a dar una cifra cuando se les pregunta.

Cuando eres jugador de élite tienes que tener ambición, yo siempre la he tenido y si marco 20 goles pienso que va a ser una buena temporada para mí y ayudará a que lo sea también para el equipo.

Cuando marcó en Anoeta llevaba mucho tiempo sin marcar de jugada, los últimos que había marcado eran de penalti y era su primer gol con el Valencia CF. ¿Qué sintió aquel día?

Cuando un delantero marca se libera, pero cuando marcas y ganas el partido te da más confianza todavía. Cuando marco un gol siempre tengo una sensación única.

En ese partido corrió muchísimo. Además del gol se vació por completo. ¿Qué le dijo Marcelino después?

Me dijo que siguiera así. A veces debes encontrarte bien físicamente para poder tocar el balón, defender, ayudar al equipo... Esto te da confianza también. El fútbol para los delanteros no es solo gol, gol y gol. Hay que ayudar al equipo, yo siempre lo he hecho, siempre he trabajado para mis compañeros.

Gameiro no es un delantero especialmente alto pero está muy fuerte. Va bien al choque y se desenvuelve bien ante grandes defensas. ¿Cómo fue su transformación física?

Siempre he sido así pero la verdad es que desde que llegué a España estoy más fuerte porque trabajo mucho en el gimnasio. Mucho más que en Francia. En España te preparas mucho mejor...Yo pensaba cuando llegué que en LaLiga era solo tocar el balón pero no es así... En el Sevilla y el Atlético se trabaja también mucho ese aspecto.

Marcelino, precisamente, le da mucho valor a los duelos ganados.

Sí, si quieres tener el balón debes ganar los duelos con el defensa y para eso tienes que tener las piernas muy fuertes, no soy muy delantero grande.

El míster siempre le ha querido. ¿Es cierto que le llamó el día que se iba a casar, en septiembre de 2017?

Él no, fue otra persona... Pero sí, hubo algo. Me llamó para preguntarme si había alguna posibilidad pero era ya el día 1 de septiembre, yo me casaba, ya era imposible... Y yo estaba a otra cosa ese día (ríe).

¿Qué le ha sorprendido del míster?

Me gusta mucho el juego del equipo, disfruta mucho en el campo, yo lo veía por la televisión. Se les notaba. Eso me gusta, me daban muchas ganas de venir. Me quiere desde hace mucho tiempo...

¿Es más exigente de lo que imaginaba?

Sí, es muy pesado en algunas cosas pero muy buen entrenador (ríe).

Pero si viene usted del Atleti, de trabajar con el Profe Ortega... Estará acostumbrado a esa exigencia.

Cada uno es diferente, no tienen nada que ver, debes acostumbrarte lo más rápido posible.

Qué importante fue el gol de Anoeta a nivel colectivo. Revitalizó al equipo, que mejoró ante el Manchester United y el Barça.

Seguro. Pienso que no fue el mejor partido que hemos hecho pero marcamos un gol, el portero paró un penalti y eso te da fuerza y confianza. Vamos a tener momentos difíciles durante la temporada y eso ayuda.

El equipo estuvo un mes y medio sin ganar. ¿Cómo se vivió eso dentro? ¿Tuvieron que aislarse para que no les afectara nada de afuera?

No, estábamos tranquilos. No ganábamos pero tampoco perdíamos muchos partidos. Cuando no ganas es difícil pero aquí trabajamos con tranquilidad, sabemos la fuerza que tiene este grupo, la calidad que tienen todos los jugadores y solo necesitamos un poco más de tiempo para olvidar este inicio y comenzar a ganar rápidamente. ¿Aislarse? A mí me da igual... Somos un grupo, tenemos que trabajar juntos y ya está. Si escuchamos lo que se dice fuera te genera mucha presión, te resta confianza... Si hablamos dentro del grupo sales reforzado. Hay cosas que debes evitar escuchar o leer pero eso lo aprendes durante tu carrera.

¿Es un error comparar el ritmo de este equipo con el de la temporada pasada? A estas alturas llevan 15 goles menos que el curso pasado...

Siempre se compara con el año anterior, es normal. El año pasado se hizo una buena temporada, ahora es diferente, jugamos la Champions, hemos cambiado de plantilla, pero cuando lleguemos al final de temporada ya veremos si hemos hecho un buen año.

¿Sigue pensando que el Valencia CF quedará por delante del Atleti?

Eso lo veremos, yo sé que es difícil, es un buen equipo y lo vemos todas las semanas. A ellos les da igual si les critican o no, siempre ganan 1-0 y dan todo en el campo.

No están tan lejos en la tabla. La Champions está a cinco puntos.

No, es que debemos ganar dos o tres partidos seguidos y eso nos dará mucha más confianza. Vamos a volver a la parte de arriba. Este año hay equipos que están muy bien, el Sevilla ha empezado fuerte, Atleti, Real Madrid, Barça, Betis...Tenemos que hacer nuestra temporada y no pensar en los otros equipos.

El calendario ha sido duro en el inicio de LaLiga, ahora se pone un poco más asequible...Aunque no es fácil ganar a nadie en esta temporada.

Sí, hemos jugado contra equipos difíciles, ahora parece que vamos a tener partidos más fáciles pero no, el partido contra el Leganés también será difícil. Hay que ganar y ya está. Afrontamos el partido del Leganés con ambición de ganar. Sabemos que no es fácil pero hay que meter goles y seguir sin encajar.

El míster dijo que Rodrigo no estaba bien pero iba a recuperar su nivel. ¿Qué le pasa que no anda fino?

No lo sé, quizá es que volvió tarde del Mundial y arrancó tarde la pretemporada...Debéis preguntarle a él pero si está en la selección española no es por casualidad. Todos sabemos que tiene mucha calidad y que va a volver rápido a su nivel.

¿Qué les dice Marcelino para llegar más a portería y definir mejor?

Nos pide movimiento y más profundidad.

¿Qué compañero le ha sorprendido?

A Guedes es que ya lo vi la temporada pasada, el año pasado vi muchos partidos del Valencia CF y al llegar los conocía a todos bien.

¿Con quién ha hecho más migas?

Con los franceses con los que más, es normal, pero hablo con todo el mundo en el vestuario.

Qué importantes son Kondogbia y Coquelin para el equipo...

Sí, para mí son dos jugadores muy fuertes, con cualidades diferentes pero cuando ves a Coquelin que venía de una lesión de seis meses y lo da todo para el equipo, sin miedo a lesionarse otra vez, eso te transmite mucha seguridad.

Es el décimo jugador más veterano en marcar su primer gol con el Valencia CF. ¿Lo sabía?

¿Ah sí? ¿Ya soy viejo, eh? (ríe).

Bueno, ha costado pero ha llegado a tiempo.

Sí...Yo me siento bien, estoy preparado para darlo todo y voy a aprovechar la oportunidad. Sé que una carrera se pasa rápido pero todavía me queda, yo voy a dar todo para el equipo y para mí también.

En verano tuvo la opción de irse a China. Veo que no era el momento...

No, yo no quiero ir a China. Si no, hace muchos años que hubiera ido, pero no me interesa. Tengo ganas de jugar en España, de ganar títulos. Si voy a China sé que mi carrera se acabó.

¿Cuando este verano su representante le dijo que le quería el Valencia CF por cuarta vez uno se lo cree o ya se lo toma a cachondeo?

Desde el invierno yo sabía que se hablaba del Valencia CF. A mi representante le dije que si no me iba al Valencia CF yo no me movía del Atlético. Tenía ganas de venir aquí.

Conocía Mestalla como rival. Supongo que como local es diferente.

Sí, me han pitado muchas veces (ríe). Es un campo grande, conozco el ambiente de aquí, la gente aprieta mucho. Eso es bueno para el equipo porque ayuda a ganar los partidos.

Su gol vino en Anoeta, imagino que sueña con experimentar también lo que es marcar en Mestalla...

Sí, el próximo partido seguro que marco (ríe).

Nos lo apuntamos.