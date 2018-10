Es la hora de los fichajes

Mes y medio después del cierre del mercado veraniego de fichajes y una vez disputados los primeros diez partidos de la temporada, SUPER propone a sus lectores una encuesta a través de la edición digital con el objetivo de elaborar una primera valoración sobre el nivel de las incorporaciones llevadas a cabo, su impacto sobre el equipo y el grado de satisfacción que dejan en el valencianismo. Si bien es cierto que los tiempos desaconsejan aventurarse con conclusiones definitivas, sí hay un margen suficiente para comenzar a definir con nitidez la realidad deportiva de un equipo que se impone la necesidad de volver a clasificarse para la Champions. El Valencia CF –Marcelino, Pablo Longoria, Mateu Alemany, Anil Murthy y Peter Lim– acudió al mercado con una estrategia marcada: elevar el nivel competitivo para ajustarlo a la exigencia de la Champions y resistir a la dureza del calendario. En ese plan dos nombres estaban en rojo. Se trata de Guedes y de Kondogbia.

Los dos jugadores que estuvieron ya la temporada pasada a las órdenes de Marcelino son los mejor valorados hasta la fecha. Y es que, en ambos casos, detrás de su fichaje hay una operación de bandera por parte de los responsables de la parcela deportiva y el propietario de la entidad. Se ha decidido hacer un esfuerzo importante amparados en la firme convicción de crecer desde el éxito deportivo y además el rendimiento de ambos –pese a no estar todavía a su mejor nivel– está acompañando en este inicio de curso. El valencianismo –más de mil votos registrados– valora al portugués con un 7,87 y al jugador de República Centroafricana con un 8,28. Este último, de hecho, no tenía al cierre de esta edición ningún solo voto por debajo del 5 y hay casi 300 personas que han puesto un 10 a su fichaje, por los 194 que le dan la máxima puntuación al fichaje del luso. Es evidente que ambos convencen. A partir de ahí, sin embargo, hay un salto con respecto al resto de valoraciones. Por un lado es inevitable porque el potencial de los jugadores no es el mismo –tampoco lo es el montante económico de las operaciones– pero no deja de ser llamativo el hecho de que viven instalados entre el 4, el 5 y el 6. Batshuayi (6,19), Diakhaby (6,11), Wass (5,92), Cheryshev (5,91) y Gameiro (5,35) están en menos de un punto de diferencia. Su nota media habla de un aprobado pero pone de manifiesto que no están en su mejor nivel y deben atacar su margen de mejora. Marcelino ha analizado varias veces que no hacer pretemporada con el equipo y, en casos como Cheryshev o Batshuayi, la participación en el Mundial, ha retrasado su adaptación evitando que pudiesen comenzar a desencadenar su potencial desde el principio. Los dos delanteros, por ejemplo, ya han marcado gol. Se van cogiendo.

La evolución pasa por ellos

Por último, Piccini (4,63) y Racic (4,58) califican por debajo del cinco: no están dando la talla con respecto a las expectativas. Al italiano le penaliza su desafortunado inicio de curso –ha repuntado con actuaciones más sólidas ante Manchester United y Barça– y el serbio, que hace camino con el filial, no ha participado todavía en partido oficial pese a hacer la pretemporada a las órdenes de Marcelino. El Valencia CF está recuperando sensaciones en la medida que jugadores importantes del curso pasado están dando un paso al frente y para confirmar su evolución necesitará ganar ante el Leganés pero queda claro que los recién llegados están llamados a mejorar su contribución al equipo. Es la hora de los fichajes.