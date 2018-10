Y Peter Lim fichó a Guedes

"Gonçalo Guedes apenas ha participado en cinco partidos con el equipo de Marcelino pero es uno de los objetos de deseo del Valencia CF de cara a la próxima temporada. Tanto es así que el máximo accionista Peter Lim se estaría pensando hacer lo que se suele decir una 'locura' para intentar traerse al jugador en propiedad. Es a día de hoy un objetivo muy complicado de conseguir pero si hay gente en el fútbol que puede hacerlo uno de ellos es sin duda el propio Lim. El máximo accionista del Valencia CF es amigo personal del presidente y propietario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y también del representante del jugador, que es Jorge Mendes. Ya han hablado en más de una ocasión de ello aunque a nivel privado, no en lo que es una negociación. Pero, además de sentarlos a los dos, Lim tiene claro que para hacerse con Guedes tendría que volver a hacer una inversión similar a la que hizo en su día para traer jugadores como Negredo y Enzo Pérez, de 30 millones hacia arriba, aunque en este caso por un jugador mucho más joven y con más expectativas de obtener un retorno en el futuro. La operación estaría más en la línea de la apuesta por Rodrigo Moreno, aunque los tiempos son otros". Esta es la información con la que SUPER abría el periódico el 9 de octubre de 2017 anunciando que el deseo de fichar en propiedad a Gonçalo Guedes había pasado a ser en esos días un objetivo.

La información continuaba así: "Con el caso Guedes tiene una oportunidad de oro, es un futbolista que si mantiene su línea de crecimiento, tiene condiciones para ser un jugador muy importante, de los que se traspasan por cantidades extraordinarias. Su plan pasaría por llegar con el PSG a un punto de encuentro en el que se pueda asumir la operación aplazando la compra en varios años. Con este jugador es difícil perder dinero aunque cueste caro. Y solo tiene veinte años".

Nueve meses y medio después, prácticamente un embarazo con parto feliz, el fichaje era una realidad. Estos días se ha cumplido un año desde que el máximo accionista del Valencia CF se puso manos a la obra para abordar el objetivo de fichar al extremo portugués, una operación que pasó por momentos muy delicados. Así, los primeros intentos serios por alcanzar un acuerdo fracasaron cuando el PSG fijó el precio en un mínimo de 40 millones de euros. Lim, finalmente, apostó decididamente y los puso sobre la mesa, pero fue entonces cuando el fichaje se torció de manera casi irreversible. El jugador empezó a llamar la atención con sus grandes partidos y sus golazos con el Valencia CF, al club parisino le entró el miedo en el cuerpo y elevó el precio de manera prohibitiva, llevando a pedir más del doble.

A partir de ahí se sucedieron meses en los que la operación estuvo parada y, si finalmente Peter Lim volvió a la carga, fue por el convencimiento de que la postura del jugador iba a convertirse en un arma decisiva para alcanzar el objetivo. "O voy al Valencia o me quedaré aquí. No quiero salir a ningún otro sitio que no sea el Valencia", fue su mensaje a los dirigentes del PSG cuando le presentaron varias ofertas para marcharse a la Premier League.

Ni el Mundial ni estar apartado del equipo durante la pretemporada cambiaron el deseo del jugador. Una fotografía de Peter Lim estrechando la mano de Gonçalo Guedes difundida por el Valencia la noche del 27 de agosto anunciaba el éxito de la operación y el acuerdo definitivo para su fichaje, que después de una larga negociación final en la isla de Córcega se cerraba en cantidades muy similares a las que veníamos publicando desde el primer día: 40 millones fijos a pagar en seis plazos a partir del año 2019, además de una serie de bonus en función de objetivos. Hasta hoy, el fichaje más importante del Valencia CF en casi cien años de historia.