Carlos Soler prepara su Europeo a ritmo de récord

La Selección Española Sub-21 cierra esta tarde contra Islandia su fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Italia y San Marino. Los de Luis de la Fuente están ya clasificados para el Europeo, pero el partido tiene otros alicientes. Entre ellos acabar el grupo con récord de puntos. La Rojita podría sellar una fase de grupos casi perfecta con nueva victorias en diez partidos. El otro foco de atención estará en los jugadores menos habituales.

El seleccionador nacional tiene la intención de dar entrada a algunos teóricos suplentes para tomar nota de ellos y seguir perfilando la lista de 23 convocados definitivos. Carlos Soler es un indiscutible. Lo ha jugado absolutamente todo desde el once titular y hoy, por primera vez, podría empezar el partido desde el banquillo. Una de las novedades podría ser la presencia en el once del madridista Jesús Vallejo, que esta temporada aún no ha disfrutado de minutos en su club.

También apuntan a la titularidad dos ex del Valencia como el portero Antonio Sivera y el delantero Rafa Mir, autor del tanto de la victoria ante Albania en los 24 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.