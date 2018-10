Joaquín dijo "no" a un club top de Europa para fichar por el Valencia

Antes de ser traspasado por Lopera del Real Betis al Valencia CF en el verano de 2006 por 25 millones de euros, Joaquín podía haber fichado por el Chelsea de Abramovich y Mourinho, que dirigió al club londinense entre 2004 y 2007, en su primera etapa, y se midió al Betis en la Champions de la 2005/06. Eso ha confesado ahora el padre del exjugador valencianista, que por entonces era su representante.

Del no fichaje de Joaquín por el Chelsea ha hablado su padre, Aurelio Sánchez en una entrevista concedida El Español. "El fichaje por el Chelsea estaba hecho, eran 36 millones de euros para el club más otros tres por un amistoso; y seis por temporada para Joaquín, que firmaría cinco años. Yo me llevaría tres millones de euros y Jorge Mendes otros tres por la operación", señala el padre de Joaquín, que recuerda el día que subió a Mourinho en su coche para llevarlo a casa de Lopera para negociar el fichaje.

"Joaquín estaba en Madrid y lo llamé para que cogiese el primer avión para Sevilla, que tenía que firmar y él me respondió que tranquilo, que se volvería en el AVE y que de firmar 'nanai', que estaba a gusto en el Betis, viviendo en Sevilla y que de ahí no se movía. Y no firmó. Él tenía la última palabra", confiesa el padre de Joaquín.