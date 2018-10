El sábado Mauricio Pellegrino, jugador del Valencia CF entre 1999 y 2004, vivirá una emotiva tarde en el banquillo de Mestalla. El exdefensa, campeón con los blanquinegros de dos Ligas, una UEFA, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, explica con una buena metáfora gastronómica sus vínculos con València. "A veces mis hijos me piden paella los domingos, como nacieron en València... Los domingos mi mujer hace la paella y yo, el asado, así hay una distinción donde yo me siento más fuerte, y yo me siento más fuerte con el asado", sonríe hablando con el canal público Ciudad de Buenos Aires.

Pellegrino, por supuesto, fue cuestionado también por la polémica diaria que suscita la ausencia voluntaria de Messi en la Albiceleste, sobre la que se han pronunciado exjugadores como Maradona o Kempes. "La comparación con el Barça es muy odiosa, trabajan una idea durante 25 años, un estilo. En Argentina es todo lo contrario, hay cambios de ideas, seleccionadores, perfiles, etc. El fútbol es un deporte de equipo, sin duda, con Messi es más fácil, pero Messi sin el resto tampoco hace nada", afirma. Curiosamente, Pellegrino ya ha logrado ganar dos veces al Barcelona. Aparte del 2-1 con el Leganés de la sexta jornada, el 1-2 con el Alavés en Can Barça, correspondiente en la jornada 3 del curso 2016/17.



