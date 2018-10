Partido para Coquelin

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, admitió en una entrevista concedida en 'Radio Esport' que el centrocampista portugués Gonçalo Guedes no jugará contra el Leganés el próximo sábado. El extremo portugués seguirá siendo duda para el duelo frente al Young Boys, rival suizo al que el Valencia se medirá el próximo martes 23 de octubre en la Liga de Campeones. El delantero Santi Mina, por su parte, no podrá actuar todavía en ninguno de estos dos partidos. Ayer el gallego salió por primera vez al césped con las botas para hacer trabajo al margen.

El técnico asturiano, además, confesó que es «difícil» que Geoffrey Kondogbia sea alineado de inicio contra el conjunto de Mauricio Pellegrino después del largo viaje a República Centroafricana y Costa de Marfil para jugar con su selección y el desgaste del mediocentro, jugando los 90 minutos en los dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Este panorama aclara algunas de las rotaciones que Marcelino se verá obligado a realizar el próximo sábado. La principal novedad estaría en el centro del campo, en el que Francis Coquelin actuaría esta temporada por primera vez de inicio al lado de Parejo como titular en el doble pivote. En Manchester coincidieron en la alineación, pero el francés se movió en la banda derecha. Otra rotación sería la titularidad en la izquierda de Denis Cheryshev. En ataque, probablemente, Rodrigo regresará a la titularidad al lado de Kevin Gameiro.

Marcelino se refirió a alguno de los jugadores del equipo. De Rodrigo, al que ayer dosificó en el trabajo tras los 72 minutos jugados con España frente a Inglaterra, dijo: «A Rodrigo le pasa como a todos los delanteros. Cuando estás en racha todo sale, y cuando no salen las cosas es normal que esté intranquilo, pero es un jugador muy importante y yo confío en él». Gonçalo Guedes es otro jugador básico en el esquema del que el míster, del que se espera que explote todo el potencial ofensivo que tiene. «Guedes para el sábado es baja seguro, todavía no hace trabajo de campo... Para el martes sólo son tres días más, ya veremos». «Esperemos que comience a marcar goles porque de momento no lleva ni uno», respondió sobre la necesidad de que todo el equipo aporte más gol.

En la entrevista el técnico dice estar «muy satisfecho» con la plantilla que maneja y asegura que el Valencia «debería tener entre seis y cuatro puntos más, para ser justos». Marcelino también indicó que Piccini, «poco a poco, aumenta su nivel».