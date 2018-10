Pedro Cortés: "Estaré en la Federación hasta que me salga de ahí, de las partes bajas"

Sorprendentes declaraciones de Pedro Cortés, ex presidente del Valencia CF y actual delegado federativo de la Real Federación Española de Fútbol. Este miércoles, durante su intervención en la tertulia del programa La Trastienda de la 99.9 Valencia Radio, el ex mandatario se ha jactado de que estará en la selección española el tiempo que le "salga de ahí, de las partes bajas". Cortés llegó a la RFEF hace cerca de dos décadas, en el año 2001, poco después de dimitir como presidente del club de Mestalla y actualmente viaja como jefe de expedición de La Roja.

"¿Qué tal con Rubiales, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol?", le ha preguntado el conductor del programa. La respuesta de Cortés ha sido la siguiente: "Yo muy bien. Tengo más atribuciones y más fuerza ahora que antes con Villar. ¿Para qué te voy a contar lo contrario? Villar es mi amigo y le pedí permiso por si podía irme con Rubiales. Me dijo que sí, 'prefiero que vayas con estos que con los otros'. ¿Tú sabes el tiempo que voy a estar yo en la selección? El que me salga de ahí, de las partes bajas, que te enteres, que no te quieres enterar...".

"Rubiales es Rubiales, el que tenga problemas que lo diga", proseguía. "Yo no puedo hablar mal de Rubiales, tengo que defenderlo porque si no defiendo a Rubiales lo que tengo que hacer es marcharme. Será un jeta para ti, para mí no. Si no estoy de acuerdo y pienso que es un jeta lo que tengo que hacer es marcharme, sino el jeta soy yo. Yo estoy encantado porque me ha dado todas las atribuciones del mundo".