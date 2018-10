Agustín Almendra ya está sobre la mesa de Marcelino y Mateu Alemany

«Cualquiera que diga que estamos pensando en algún jugador, no ya en un jugador sino en algún puesto determinado para enero, no dice la verdad. Cuando llegue diciembre sacaremos una conclusión: cuál es el rendimiento, qué pasa aquí, si hay jugadores que jugaron poco, qué hacemos, cuál es la mejor solución, qué alternativas o qué decisiones tomamos en estas posiciones? pero eso será en diciembre. Hasta entonces, la dirección deportiva y la secretaría técnica, como es lógico, trabajan en buscar soluciones para el Valencia CF». Son declaraciones de Marcelino García Toral ayer en el programa Tiempo de Descuento de Gestiona Radio y vienen a confirmar la información que publicada por SUPER en las últimas semanas. Marcelino no ha pedido la contratación de un lateral derecho para el mercado invernal y Pablo Longoria ha estado algo más de diez días en Sudamérica para ver el mercado de jóvenes futbolistas y proponer el fichaje de algún jugador interesante de futuro, ya sea para el mercado de invierno o el próximo verano.

El trabajo del responsable del área técnica en Argentina, Chile y Brasil que ha venido contando paso a paso este periódico obedece a una labor de seguimiento de mercado propia de una dirección deportiva moderna y ahí puede aparecer una oportunidad, es decir, un futbolista que pueda ser interesante para el Valencia CF al medio y largo plazo, cuya contratación se tenga que afrontar ahora –hay jugadores por los que, si no se pasa ya a la acción se puede llegar tarde– y eso es precisamente lo que el club debe abordar. A tal efecto, el club de Mestalla tiene en su favor un margen en el control financiero entre los cuatro y los seis millones de euros para reforzarse en el mercado invernal. ¿Será con un futbolista joven? Ahora Mateu Alemany, Pablo Longoria y Marcelino, que es quien tiene la última palabra en términos de confección de plantilla, tienen que decidir y valorar los futbolistas que trae Longoria en sus informes.

El responsable del área técnica llegó ayer de vuelta a España y lo primero que hizo, a media mañana, fue reunirse con el director general y el presidente de la entidad. Directo a las oficinas del club. Es significativo que, sin tiempo que perder, ponga al tanto de todas las gestiones llevadas a cabo en el cono sur a los principales dirigentes del club. Seguimiento de futbolistas en directo, contactos, reuniones y mucho más... El Sudamericano es un mercado que tiene trillado –allí captó para la Juve a jugadores como Rogério Oliveria o Bentancur– y conoce las posibilidades que ofrece. Desde Agustín Almendra, joven talento de Boca Juniors, a las perlas del Brasileirao o las Sub-20 de Brasil y Chile... Longoria llega a València con mucho trabajo hecho. Al mediodía, de hecho, en lugar de irse a casa se marchó a comer con Mateu Alemany y otro empleado del club a un conocido restaurante próximo a las oficinas. Eso sucedió a las dos y veinte. Hora y media después, a las cuatro de la tarde, regresaban al parking para coger cada uno su vehículo y abandonar las oficinas. Horas más tarde, en torno a las siete, ambos aparecían por separado en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde entrenaba el primer equipo. Allí pusieron a Marcelino al corriente de los avances llevados a cabo en Sudamérica. El míster está al tanto. Los nombres de Longoria ya están sobre la mesa. La decisión se madurará en la medida que se acerque el mercado.